KPMG：疫情促使企業CEO加速推展數位化

根據 KPMG (畢馬威) 的一項調查報告顯示，自從新冠肺炎 (COVID-19) 疫情爆發以來，全球企業已經將更多的業務轉移到線上、計劃減少辦公空間，並將招募和留住員工列為公司重要事項。

KPMG 在 7 月 6 日至 8 月 5 日期間對澳洲、加拿大、中國、法國、義大利、日本、英國和美國的 315 位執行長進行了調查。報告中顯示，在防疫封鎖期間，有 80% 的企業執行長 (CEO) 加快了企業數位化的計劃，公司作出了調整，讓員工進行遠距離辦公，並通過線上的方式與客戶進行業務往來。

儘管大部分 CEO 仍不確定最終將有多少工作由辦公室空間轉移到在家辦公的模式，但有 69% 的 CEO 計劃在短期內縮減辦公室空間。

另外，有 73% 的 CEO 表示，企業轉向在家辦公，增加了求職應聘者的徵選範圍和數量，將使工作團隊在更為全球化，帶來更多的線上互動。

調查中也顯示，CEO 們認為，在未來 3 年內，人才風險已躍升為最大的風險，包括招募和留住人才以及員工福利與醫療保健的支出。緊隨其後的才是與供應鏈相關的風險，以及環境和氣候變遷的風險。

另外，有調查顯示，疫情爆發後，有超過一半的美國人希望繼續進行遠距工作，有近三分之二的公司可能會將在家辦公的政策永久化。

谷歌在上月宣布將在家辦公的政策延長一年，員工無需在 2021 年 6 月前返回舊金山灣區園區。Uber 也做出了類似的宣告。蘋果則表示，直到明年初，員工都可以繼續在家工作，進一步的安排則將根據疫情發展，以及疫苗等因素決定。