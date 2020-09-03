【袁志峰專欄】科技股超買 不宜高追

9 月 3 日推介 - 創維集團 (751), 上日收市 $2.79

1) 股市前景

恒指近日表現偏弱，投資者繼續追捧科技股，舊經濟股包括內銀、內險、電訊及石油等沽壓嚴重。筆者認為成份股調整完成後，恒指下周初有回吐壓力。印度政府宣布禁用 118 款中國手機應用，可能對小米 (1810) 有負面影響，事實上南向資金昨日已錄得淨賣出逾 10 億元小米股份。

今天推介是創維集團 (751)，該公司主要從事電視產品製造及銷售，周一公布了中期業績，收入按年跌 7% 至 160 億元人民幣，盈利按年增 1.16 倍至 3.91 億元人民幣，優於市埸預期。公司計劃分拆「酷開網絡科技」單獨上市，對創維股價有正面影響。估值方面，現價對比歷史本益比 10.1 倍，股價淨值比 0.48 倍，估值偏低。股價昨日逆市升 3.3%，創一年新高，成交激增，呈技術突破。

2) 上日中港股市況總結

周三恒指高開 55 點，已是全日高位，隨即回落並跌穿 25000 點，最多跌 254 點，午後回升，收報 25120 點，跌 65 點或 0.3%。成交額按日升 15% 至 1596 億元，高於上周日均成交額的 1436 億元。港股通南向淨買入增至 40 億元，9 月至今累積淨買入 70 億元。

藍籌股 16 升 33 跌 1 持平。計劃分拆物業管理業務的華潤置地 (1109) 升 6%，是表現最佳藍籌。其次是舜宇光學 (2382)、領展(823) 及中生制藥 (1177)，皆漲 5%。中國聯通(762)、金沙中國(1928) 及中石油 (857) 跌 2%-3%，是表現最差藍籌。

大型科技股全線上升。京東 (9618) 漲逾 7%，阿里 (9988) 及美團 (3690) 升 3%，小米 (1810) 升少於 1%，4 股皆創新高。恒生科技指數升 3.1%，成份股 24 升 5 跌 1 持平。比亞迪電子 (285) 及閱文集團 (772) 分別漲 14% 及 11%，是升幅最大成份股。金蝶國際 (268)、微盟(2013)、阿里健康(241) 及眾安在線 (6060) 皆上升接近 6%。恒騰網絡 (136) 跌 2%，是表現最差成份股。

板塊方面，內銀、內險、電訊、教育、石油及濠賭股下跌。中教控股 (839) 及宇華教育 (6169) 跌 3% 及 5%。楓葉教育 (1317)、睿見教育(6068) 及天立教育 (1773) 急瀉 19%-24%。三大電訊股跌 1%-3%。三大石油股跌 1%-2%。四大內銀股跌 1%-2%。中國人壽 (2628)、中國太保(2601) 和中國太平 (966) 跌逾 1%。

周三上証指數高開 0.3% 後單邊下跌，早盤曾瀉 1.0%，午後回稳，收報 3404.8 點，跌 0.2%。深証成指升 0.3%，科創 50 指數跌 0.3%。滬深兩市總成交逾 9000 億元 (人民幣，下同)。北向資金淨賣出 66 億元，9 月至今累積淨賣出 69 億元。

3) 上日美股市況總結

雖然美國私營部門新增職位較預期少，周三美股三大指數上升，道指收報 29100 點，升 454 點或 1.6%，較歷史高位低 1.6%。標指升 1.5%，創即市及收市新高。納指升 1.0%，首次收於 12000 點以上，創即市及收市新高。美匯指數升 0.4%，收報 92.68。現貨金價跌 1.4%，收報 1943 美元。

4) 宏觀 / 行業訊息

9 月 2 日，港元匯率上升，觸發強方兌換保證水平，香港金融管理局根據聯繫匯率制度承接美元沽盤，向市場注入 24 億港元。 這已經是本週之內港元匯率第三次觸發強方兌換保證，香港銀行體系總結餘由此進一步增至 2063 億港元，刷新近 3 年高位。(Wind)

根據中國汽車工業協會統計的重點企業旬報情況，8 月汽車行業銷量預估完成 218 萬輛，環比增長 3.2%，同比增長 11.3%。1-8 月，累計銷量預估完成 1454 萬輛，同比下降 9.7%。(滙通網)

美國人力資源服務機構 ADP 公布，美國 8 月私人企業職位增加 42.8 萬個，市場預期上升 95 萬個。7 月時私人企業職位增加 16.7 萬個。(信報)

5) 新股訊息

路透旗下 IFR 報道，內地網約車公司嘀嗒出行考慮在香港 IPO，計劃集資 3 億至 5 億美元，有機會在今年底或明年初上市。嘀嗒出行正與財務顧問探討上市事宜，最快本月或下個月遞交上市申請。(信報)

6) 個股訊息

碧桂園 (2007) 公布，8 月合同銷售金額約 609 億元人民幣，按年增長 30%。期內，合同銷售建築面積約 712 萬平方米，按年上升 38%。(信報)



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