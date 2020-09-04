【袁志峰專欄】科技股健康調整 鋪路螞蟻上市

9 月 4 日 - 不作推介

1) 股市前景

美股昨晚急跌，預期對港股構成下行壓力，尤其是大型科技股，事實上南向資金過去 2 日已錄得淨賣出逾 22 億元的小米 (1810) 股份。現有股東配售中芯國際 (981) 舊股亦會影響投資者信心。恒生指數成份股變動將於下周一起生效，若科技股提早從歷史高位回落，應可減輕恒指加入阿里 (9988) 及小米 (1810) 後的下跌幅度。

2) 上日中港股市況總結

周四恒指低開後即急挫，五分鐘內跌至全日低位，最多跌 266 點後急速反彈，早盤最高見 25216 點或升 96 點，隨後再受壓回落，收報 25007 點，跌 112 點或 0.4%。成交額按日減 8% 至 1466 億元。港股通南向淨買入減至 16 億元，9 月至今累積淨買入 85 億元。

藍籌股 20 升 28 跌 2 持平。銀河娛樂 (27)、金沙中國 (1928) 及碧桂園 (2007) 升逾 2%，是表現最佳藍籌。吉利汽車 (175) 及石藥集團 (1093) 分別跌 6% 及 3%，是表現最差藍籌。港交所 (388) 跌 2%。

大型科技股全線下跌。小米 (1810) 跌 7%，騰訊 (700)、阿里 (9988)、京東 (9618) 及美團 (3690) 跌 2%-4%。恒生科技指數跌 2.6%，成份股 7 升 22 跌 1 持平。比亞迪電子 (285) 及丘鈦科技 (1478) 漲 2%，是升幅最大成份股。小米 (1810) 及微盟 (2013) 表現最弱，皆跌 7%。其次是眾安在線 (6060)、中興通訊 (763) 及 FIT HON TENG(6088)，跌逾 4%。

板塊方面，航空、水泥及濠賭股做好。華潤水泥 (1313) 漲逾 4%。中國建材 (3323)、亞洲水泥 (743) 及山水水泥 (691) 漲逾 2%。中國三大航空股升逾 2%。四大內銀股變動不大。汽車、教育、軟件股跑輸大市。長城汽車 (2333) 瀉 4%。中國東方教育 (677) 及中教控股 (839) 跌逾 3%。金山軟件 (3888)、金蝶國際 (268) 及中國軟件 (354) 跌 3%。

周四上証指數平開，早盤做好，最多升 0.6%，午後回落，收報 3384.98 點，跌 0.6%。深証成指跌 0.8%，科創 50 指數跌 1.5%。滬深兩市總成交逾 9000 億元 (人民幣，下同)。北向資金淨賣出 10 億元，是連續 4 日淨賣出，9 月至今累積淨賣出 79 億元。

3) 上日美股市況總結

周四美股三大指數下跌，道指收報 28292 點，跌 807 點或 2.8%。標指跌 3.5%，納指跌 5.0%。美匯指數跌 0.1%，收報 92.75。現貨金價跌 0.7%，收報 1929 美元。

4) 宏觀 / 行業訊息

彭博引述知情人士指出，中國擬在「十四五」規劃（2021 年至 2025 年）期間，大力支持發展第三代半導體產業，應對美國政府對晶片的出口限制，重視程度如同五十年代研究製造原子彈一樣。所謂第三代半導體，是由碳化矽（SiC）、氮化鎵（GaN）等材料製成的晶片，可廣泛用於 5G 射頻晶片、軍用雷達和電動車，被形容為半導體材料的「明日之星」。(信報)

美國勞工部公布，截至 8 月 29 日止當周，首次申請失業救濟人數達 88.1 萬人，按周減少 13 萬人，市場預期為 95 萬人。截至 8 月 22 日止當周，美國續領失業救濟人數 1325.4 萬人，按周減少 123.8 萬人。(信報)

5) 新股訊息

百勝中國 (9987) 昨天截止孖展認購，獲 7 間券商合共借出約 115.6 億元孖展額，相當於公開發售超購 13.7 倍，並有傳其國際配售部分已提早至昨天截飛。(信報)

新浪網昨日報道，農夫山泉 (9633) 超購逾 1100 倍，凍資 6424 億元，成為歷來的凍資王。一手中籤率為 4.5%，乙組頭僅分 4 手。(信報)

內地媒體報道，螞蟻集團計劃在 9 月底左右，尋求港交所批准上市，並於 10 月中旬進行 A+H 上市，兩地合共集資逾 300 億美元。(信報)

6) 個股訊息

中芯國際 (981) 現有股東配售 1.65 億股舊股，作價介乎 23.6-24.6 元，套現 39.0-40.6 億元。配售價較昨日收市價 24.6 元，折讓 0% 至 4%。(信報)

中國恒大 (3333) 公布，今年首 8 個月，累計合約銷售額約 4506 億元 (人民幣 ，下同)，按年增長約 22%，單計 8 月，合約銷售額約 515 億元，按年增長約 8%。(信報)



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