〈美股盤後〉類股輪動！道瓊重返 29000 大關 標普那指續登新高

週三 (2 日) 美元上漲、原油、美債殖利率下滑，儘管 ADP 小非農低於預期，四大指數全數收紅，一些今年最不受歡迎板塊輪動領漲，資金湧入公用事業等防禦型類股。

艾索倫電力公司 (EXC-US) 和賓州電力 (PPL-US) 領漲公用事業板塊，可口可樂漲逾 4%，蘋果、特斯拉和 ZOOM 獲利回吐。

道瓊週三收漲逾 400 點，為 2 月來首次收於 29000 點以上。那指攜手標普刷歷史新高，那指首次突破 12,000 大關，標普創自 7 月 6 日以來的最佳收盤價，標普成分股中有 74 檔股週三締造新高紀錄。

Fed 褐皮書報告顯示，8 月底美企業務活動有所增加，就業人數有所增加，而該國部分地區的經濟增長仍然低迷。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2570 萬例，死亡數突破 85.7 萬例，美國累計確診超過 607 萬例，累計死亡數達 18.4 萬。

美國週二單日新增確診通報 43,253 例，使 7 日平均新增確診突破 42,300 例，較一週前上升 0.6%，流行病學家警告說，在美國進入秋冬流感季節，這是一個令人擔憂的跡象。

週三 (2 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 454.84 點，或 1.59%，收 29,100.50 點。

標普 500 指數上漲 54.19 點，或 1.54%，收 3,580.84 點。

那斯達克指數上漲 116.78 點，或 0.98%，收 12,056.44 點。

費城半導體指數上漲 65.50 點，或 2.84%，收 2,370.18 點。

標普 11 大板塊僅能源股收低，公用事業 (+3.12%)、材料 (+2.28%) 和房地產 (+2.24%) 板塊領漲。(圖片：Finviz)

五大科技巨擎集體上揚。蘋果 (AAPL-US) 下跌 2.07%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.93%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 0.92%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 3.76%；臉書 (FB-US) 上漲 2.39%。

道瓊成分股多收高。可口可樂 (KO-US) 上漲 4.21%；陶氏化學 (DOW-US) 上漲 4.13%；IBM (IBM-US) 上漲 3.87%；默克 (MRK-US) 上漲 2.96%；安進 (AMGN-US) 上漲 2.89%。

費半成分股僅 AMD 收黑。英特爾 (INTC-US) 上漲 2.87%；AMD (AMD-US) 下跌 2.13%；美光 (MU-US) 上漲 4.52%；高通 (QCOM-US) 上漲 1.50%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 3.80%；博通 (AVGO-US) 上漲 4.30%。

台股 ADR 多收高。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 0.76%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 0.14%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.96%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.19%。

焦點個股消息

特斯拉 (TSLA-US) 週三下跌 5.83% 至每股 447.37 美元。特斯拉大股東 Baillie Gifford 大減持倉，促使該公司延續昨日跌勢，拖累蔚來汽車 (NIO-US) 等其他電動汽車企業下滑。

梅西百貨 (M-US) 週三下滑 0.57% 至每股 7.05 美元，該公司第二財季業績優於預期，但因疫情撤銷全年銷售和獲利預期。

微軟 (MSFT-US) 和鴻海 (2317-TW) 富士康已就專利權利金訴訟達成和解，依據雙方協議，鴻海將可使用微軟專利，微軟上漲 1.93%。

美國健身器材和媒體公司 Peloton Interactive (PTON-US) 上漲 8.83% 至每股 91.06 美元，摩根大通將其列為首選個股，看好居家健身持續的需求，上調 Peloton 目標價至 105 美元。

經濟數據

美國 8 月 ADP 新增就業報 42.8 萬人，預期 90 萬人，前值自 16.7 萬人上修至 21.2 萬人

美國 7 月工廠訂單月增率報 6.4％，預期 6.0％，前值 6.4％

上週 EIA 原油庫存報 - 940 萬桶，前值 - 470 萬桶

美國 8 月 ADP 新增就業僅 43 萬人，遠低於市場預期 (圖：Zerohedge)

華爾街分析

經濟研究諮詢公司萬神殿巨集觀經濟表示：「ADP 數據低於近幾個月官方對私營部門就業人數的估計，但 6 月、7 月間這個誤差劇減，假設 8 月數據差距進一步縮小，我們預計週五新增非農數據將落在 75 萬左右。」

TIAA 銀行全球市場總裁 Chris Gaffney 表示：「我們看到，全球央行都保持非常寬鬆的政策。全球範圍內的負實際殖利率幾乎正迫使人們尋找有可能獲利的投資。」

摩根大通分析師表示：「在追逐風險的漲勢中，美國主要市場目前似乎都在消化 11 月總統大選結果推遲或不確定的可能性。」