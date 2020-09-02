眼光獨到! 李嘉誠2013年布局Zoom 今價值達110億美元

受新冠肺炎與香港近期情勢影響，李嘉誠的企業王國正遭遇困境，不過受惠於李嘉誠 2013 年提前布局視訊會議服務商 Zoom(ZM-US)，隨著 Zoom 的水漲船高，目前 Zoom 已占李嘉誠三分之一的總資產，價值達 110 億美元，總身價升至 326 億美元，香港首富地位仍無庸置疑。

長江集團創辦人李嘉誠早在 2013 年便相中視訊會議趨勢，與紅粉知己周凱旋開始布局 Zoom 的投資，目前李嘉誠擁有 Zoom8.5% 的股權，隨著 Zoom 今年的飆漲下目前該部位價值已高達 110 億美元，占了李嘉誠總資產的三分之一，據彭博富豪指數統計，李嘉誠目前身價達 326 億美元。

新冠肺炎突如其來的爆發，學校、企業關閉下推升雲端服務需求，使視訊會議軟體 Zoom 一時間成股市新寵兒，Zoom 周一公布的第二季財報表現卓越，其中業績更暴增 355%，為那斯達克前百大企業中當季表現第二佳的企業，使周二股價暴漲 41%，李嘉誠身價也一夕間上揚 32 億美元。

不過，成也疫情，敗也疫情。據下圖所示，除 Zoom 以外，長江實業集團與和記電訊為李嘉誠另兩大部位在新冠肺炎以及香港情勢雙重夾擊下，和記電訊上半年獲利下滑 29%，長江實業更下滑近 6 成，兩檔股價在今年已縮水 25% 以上，對此李嘉誠也正針對集團營運縮減成本。

眼光獨到的李嘉誠彷彿成了金融市場的領先指標，與紅粉知己周凱旋共同創立維港投資 (Horizons Ventures) 後進行多次成功的投資案，除了 2013 年的 Zoom 外，其過去也提前投資了多家潛力項目如臉書 (FB-US)、Spotify(SPOT-US)、蘋果 (AAPL-US) 的 Siri 技術等案件，並運用投資獲得報酬藉由李嘉誠基金會進行公益活動。