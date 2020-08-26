SEMI跟進SIA發聲明 首度請求美方將禁令延長120日

SEMI(國際半導體協會) 周一 (24 日) 跟進 SIA(美國半導體產業協會) 發出聲明，強調美國商務部 8 月 17 日發布的新禁令，除了侵蝕美國產品的客戶基礎，更促使其他企業努力取代美國技術，最終損害國家安全，因此請求美國商務部將禁令延長 120 日。

SEMI 表示，美國商務部發布新的出口管制條例，將損害美國半導體業，更對供應鏈造成嚴重的不確定性與破壞，最終影響美國國家安全，同時重申這些條例，將抑制企業購買美國製造設備與軟體的意願，同時也導致與華為無關的企業，已損失將近 1700 萬美元。

SEMI 認為，美國商務部擴大限制，可能導致更多損失，除了侵蝕美國產品的既有客戶基礎，也加劇企業對美國技術供應的不信任，更促使其他企業努力取代美國技術，屆時恐使美企收入減少，影響投入研發資源，削弱美國創新，進而損害國家安全。

因此，SEMI 在聲明中請求美國商務部，將 8 月 17 日前生產的產品，寬限期延長 120 日，以確保決策具有可預見性和即時性，並為與 5G 無關的產品提供高靈活性。

SIA 主席兼執行長 John Neuffer 上周 19 日也指出，美國對華為的最新禁令，將對美國半導體業帶來負面的影響，並重申立場，支持向中國銷售不敏感的商業產品，有助美國半導體業研究與創新，對美國的經濟實力和國家安全至關重要。