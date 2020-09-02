盤前財經大事搶先讀2020年09月02日

今日操盤前瞻

法說會：信大、科妍、美亞

除權息：建大、永信建、大洋 - KY 等

WSJ：TikTok 出售談判觸礁 卡關秘密武器「APP 演算法」

《華爾街日報》週二 (1 日) 報導，短影音平台 TikTok 出售案陷入僵局，受到中國限制出口 AI 技術政策影響，目前談判卡關在 「TikTok 的 APP 演算法是否可作為交易的一部份？」閱讀全文...

4 月負油價之亂釀投資糾紛 金管會開罰 12 家期貨商 516 萬元

今 (2020) 年 4 月國際原油期貨出現史上首見的負油價，但因國內部分期貨商系統只能出現正數，造成投資人無法下單，引發投資爭議，金管會昨 (1) 日表示，經過調查之後，決定對元大等 12 家期貨商做出相關處分，罰鍰金額合計 516 萬元。閱讀全文...

相隔 9 年 台塑集團總裁王文淵第三度接紡拓會董事長

紡拓會昨 (1) 日召開第 16 屆第 1 次董事會，會中改選董事長，董事會成員一致推選台塑 (1301-TW) 集團總裁王文淵擔任第 16 屆董事長，這也是王文淵在 2011 年卸任、相隔 9 年後，第三度接掌紡拓會。閱讀全文...

4 家壽險再降宣告利率 最低台幣保單落在國壽 利率殺到 0.43%

各壽險公司每月 1 日都會公告利變保單宣告利率，9 月十大壽險中僅剩國泰人壽、中國人壽、台灣人壽、新光人壽等 4 家續降宣告利率，不過，國壽、中壽、新壽現售的主力商品都已經不變，而市面上利率最低的台幣保單落在國壽，利率殺到 0.43%。閱讀全文...

大同聲請解散欣同、新大同 公司、市場派再交鋒

大同 (2371-TW) 昨 (1) 日表示，市場派欣同、新大同公司實質控制人鄭文逸，曾因炒作大同股票遭判刑，並向法院遞狀聲請宣告解散欣同與新大同兩間公司；對此市場派回應，公開市場買進股票無違法，堅信法院不會被混淆。閱讀全文...