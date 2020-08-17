下半年顯卡新品齊發 微星、技嘉Q3營運可望續旺

板卡廠微星 (2377-TW)、技嘉 (2376-TW) 受惠遠距商機，第 2 季營運皆雙位數成長，展望第 3 季，法人看好，在遠距商機延續，加上英特爾 (INTC-US)、超微 (AMD-US)、輝達 (NVDA-US) 等新品陸續上市，下半年營運看旺，第 3 季營運可望維持高檔，可望優於第 2 季。

下半年品牌廠都將推出新一代顯卡搶市，包含英特爾代號 Tiger Lake、Comet Lake 的處理器，輝達、超微也陸續有新應用推出，其中，輝達計畫在 9 月 1 日舉辦發布會，可望發表新一代 GeForce RTX 3000 系列 GPU。

法人看好，隨著各大品牌廠新品齊發，有助台板卡廠下半年營運增溫，加上 DIY 和遊戲需求成長，估微星第 3 季營收可維持高檔，單季營收將續創歷史新高，估可望突破 400 億元大關，季增雙位數。

技嘉同樣受惠新品、遠距商機延續，法人估，技嘉第 3 季主板出貨將達 330-340 萬片、季增 1 成，顯卡因第 2 季基期較高，維持小幅成長，但估全年兩大產品線都將保持雙位數成長，伺服器方面，第 3 季也將維持雙位數成長。

微星第 2 季稅後純益達 21.01 億元，季增 68.08%、年增 67.38%，每股純益達 2.49 元；7 月營收達 138.4 億元，月增 0.44%、年增 41.82%，創歷史新高，累積前 7 月合併營收達 776.81 億元，年增 18.79%。

技嘉第 2 季稅後純益達 11.66 億元，季增 71.17%、年增 142.73%，每股純益達 1.82 元，為近九季新高；7 月營收則達 80.99 億元，月增 13.91%、年增 38.29%，為歷史次高，累計前 7 月合併營收達 462.42 億元，年增 35.21%。