新冠肺炎疫情更新：美國不加入COVAX全球疫苗研發計劃

周三 (2 日) 中國國家衛生健康委員會公佈，9 月 1 日中國新增確診病例 8 例，無本土病例，無新增死亡病例。

截至 9 月 1 日止，累計死亡病例 4634 例，累計確診病例 85066 例。

疫情相關消息

資料來源: WHO

1、WHO 每日疫情報告：9 月 1 日全球新增新冠肺炎 (COVID-19) 病例數較前一日增加 20 萬 8215 例，累計達 2532 萬 7098 例；死亡病例比前一日增 3957 例，累計達 84 萬 8255 例。

2、根據美國《華盛頓郵報》9 月 1 日報導稱，美國不會加入全球合作研發疫苗的聯盟，部分原因是白宮不想和 WHO 合作。目前全球有超過 170 個國家和地區正在談判加入全球新冠疫苗資助計劃（COVAX），該計劃得到 WHO、其他疫苗開發組織及日本、歐盟等等國家支持，但美國不會加入。

3、由於新冠疫情在日本仍未完全受到控制，日本東京都教育委員會針對秋季新學期的課程提出以下要求：希望學生能夠避開交通尖峰時段，分學年進行分散上學；校內每次課間休息都必須開窗通風，把手之類物品一天必須消毒一次以上。

在課程方面，要求學校停止有肢體接觸的體育課，以及音樂課不許唱歌等措施。此外為了避免感染，學校要求學生在午餐時間不可以面對面坐著吃飯，且用餐必須保持安靜不可以談話。

4、在日本政府為因應新冠肺炎感染而發布「緊急事態宣言」後，日本已超過 5 萬人被解僱，受影響的產業包含住宿、餐飲、製造、零售等，目前解聘或遇缺不補的情況持續增加。

對此日本政府將上調僱用勞工補貼金額，把補助政策期限延長至 12 月底。但因疫情尚無和緩跡象，以約聘為主的非正式員工就業形勢恐將惡化，許多以季合約方式的派遣員工將於 9 月底面對是否能取得新約問題。

5、為控制疫情，香港政府於 9 月 1 日正式展開普篩的新冠檢測計劃，特首林鄭月娥帶領各級幹部及議員，分批在特區政府總部的檢測中心接受檢測。

全球主要地區新增疫情