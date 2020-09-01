美國中西部疫情反撲 26州新增病例攀升！

美國新冠肺炎 (COVID-19) 確診病例 30 日突破 600 萬大關，就全美疫情來看，新增病例速度已放緩，然而中西部逐漸成為新疫情熱點。

據約翰 · 霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 統計，截至週日，7 日平均新增病例增幅達 5% 以上的州，已從一周前的 12 州增加至 26 州。

德州、加州、佛州和亞利桑那州新增病例數雖然下滑，不過這四州週日新增病例仍逼近 1 萬人，約佔全美每日新增病例的四分之一。

全美每日新增病例（圖片：ＣＮＢＣ）

近期美國疫情多分布在中西部，包括印第安納、愛荷華、堪薩斯、密西根、明尼蘇達、密蘇里、內布拉斯加州、俄亥俄州和達柯塔州，這 9 州週日新增病例數超過 7400 人。

過去一週來，全美平均新增病例數落在 41,000 至 43,000 之間，遠高於聯邦衛生官員所預估進入秋季後的可接受水準。

週日美國新增病例數報 35337 人，較平均水準低，主要是當地衛生部門週末歇業所致。

根據 CNBC 對霍普金斯大學數據的分析，過去七日全美平均新增病例數略高於 42100 人，與一週前相比僅減少 1.2%，是 6 月初日均水準的兩倍多，當時疫情放緩後又再度升溫。

美國疾病管制暨預防中心 (CDC) 主任 Robert Redfield 兩周前曾表示，美國中西部疫情正陷入困境，疫情較嚴重的地區逐漸好轉，但中西部疫情並沒有隨之降溫，他警告：「我們不需要再有第三波疫情。」

目前全球已有超過 2500 萬人感染新冠肺炎，隨著秋季流感季節逼近，市場更嚴加戒備疫情捲土重來。

世界衛生組織 (WHO) 秘書長譚德塞週一表示，經過 8 個月的防疫，民眾可能已出現抗疫倦怠。他強調任何國家都不應該假裝疫情已經結束。