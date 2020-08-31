〈每週CFTC報告〉投機者歐元多頭部位創史上新高 對美元加碼看空

鉅亨網新聞中心 2020年8月31號13點56分

本週美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 數據顯示，投機者繼續加碼看多歐元，淨多單部位已超過 20 萬口，創史上新高。對美元繼續看跌，淨空單增 258 口，也是連續第 11 週處在看跌區域。

美元指數

截至 8 月 18 日當週，投機者本週美元指數淨空單增加 258 口，至 7773 口。

(圖表取自 countingpips.com)

投機者在過去 3 週中，本週為第 2 週加碼淨空單，整體來看，美元指數已連續 3 週淨空單高於 7500 口，連 11 週處於看跌水位。

美元指數價格最近一直承受沉重壓力，本週已跌至 92.3 附近，這比 5 月中旬的 100 下降許多。

其他貨幣

本週大型投機者在其他主要貨幣中，繼續押注歐元上漲，淨多單再創歷史新高。

(圖表取自 countingpips.com)

投機者本週加碼歐元淨多單逾 1.4 萬口，也使整體多單來到 21.1 萬口，看漲押注創史上新高。在過去 8 週中，投機者有 7 週增加淨多單，這段期間共逾 11.2 萬口合約。歐元兌美元匯率也在持續走強，本週收於 1.19 上方，有機會挑戰 1.20。

整體而言，本週歐元、日圓、加元及紐西蘭元的部位有所改善，投機性押注減少的包括美元指數、英鎊、瑞士法郎、澳幣及墨西哥元。

黃金

投機者本週減碼黃金淨多單 2480 口，至 22.1 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

黃金投機者連續第 3 週減碼黃金看漲部位。總體而言，自 2019 年 6 月起，黃金已連續 63 週超過 20 萬口的淨多單水位。

原油

大型能源投機商在 WTI 原油期貨市場上，本週淨多單減少 9996 口，至 50.0 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

這是過去 5 週中，投機者第 4 次減少看漲押注。整體而言，自從 4 月份史無前例的負油價之後，原油投機者一直非常看漲，已連續 20 週維持在 50 萬口以上。

10 年期美債

大型投機者本週淨多單減少 14667 口，至 7.2 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

投機者上週大幅增加看漲押注之後，本週又減少淨多單，總體而言，投機者已經連續 10 週所持部位處看漲區域。

VIX

本週投機者在 VIX 淨空單增 1221 口，至 9.8 萬口。

(圖表取自 countingpips.com)

投機者連續第 3 週增加看跌押注，看空情緒來到 2 月 18 日以後最高。