美喆-KY 8月營收2.67億元 今年首度單月年增

石塑地板製造廠美喆 - KY (8466-TW) 今 (1) 日公布 2020 年 8 月營收 2.67 億元，月增 2.77%，年成長 6.28%，爲今年來首度出現單月營收年成長，前 8 月營收為 18.97 億元，較去年同期減少 18.6%。

美喆主管指出，觀察目前外銷代工客戶訂單已明顯感受備貨力道強勁，且持續接獲客戶急單需求，美喆 - KY 趁勢加速啟動 LVT、SPC 石塑地磚新系列產品研發上市計畫。

美喆主管表示，受惠整體出貨動能隨著外銷代工、自有品牌雙業務需求而同步轉強，一方面，歐洲地區主要客戶整體庫存水位偏低下，受惠經濟活動逐步恢復以往水準，持續加大 LVT、SPC 石塑地磚產品拉貨力道，另一方面，集團仍積極深化旗下美喆、普隆自有品牌於中國、台灣地區銷售表現，強化中國共 8 個經銷據點於當地及鄰近地區業務布局，進一步帶動自有品牌銷售表現穩步回升。

美喆觀察目前外銷代工客戶訂單已明顯感受備貨力道強勁，且持續接獲客戶急單需求殷切，美喆 - KY 趁勢亦加速啟動 LVT、SPC 石塑地磚新系列產品研發上市銷售計畫，有望隨著外銷代工客戶備貨需求積極度提高，擴充 LVT、SPC 產品線佈局對整體營運將帶來更為明確的效益貢獻。

美喆 - KY 第二季稅後純益為 8930 萬元，季增 42.5%，年減 30.32%，每股純益為 1.35 元；上半年稅後純益為 1.52 億元，年減 34.38%，每股純益為 2.3 元。

美喆 - KY 在台南投資的新廠已在今年 3 月動土，預計 2021 年第一季逐步投產，看上全球石塑地磚市場高複合成長率，為支應新廠建置及業務擴張，將發行無擔保可轉債 (CB) 募集 6 億元資金，是美喆回台掛牌上市以來，首度進行公開市場籌資。

美喆在台南投資設置石塑地磚生產線，總投資金額 25 億元，目標 2021 年第一季新廠量產，貢獻年產值約 36 億元，可望打造集團營運的另一新成長營運引擎。