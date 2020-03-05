美喆去年獲利年增近3成 擬配發4.1元現金股利

地板製造廠美喆國際 (8466-TW) 積極對外銷訂單開發為 ODM 模式，已收成效，今 (5) 日公布去年全年稅後純益 4.02 億元，年增 29.6%，每股純益 6.09 元，同時，董事會決議配發每股 4.1 元現金股利，現金殖利率為 5.87%。

美喆國際去年營收 34.68 億元，毛利率 25.7%，年增 4.03 個百分點，稅後純益 4.02 億元，年增 29.57%，每股純益 6.09 元。

美喆國際旗下中國生產基地受肺炎疫情延後復工，使得部分訂單遞延出貨，影響單季營收表現，美喆國際仍持續透過雙業務接單策略調整以站穩商用市場、擴大家用市場銷售，目前歐洲地區主要客戶訂單保持良好水準，另一方面，持續完善經營自有品牌行銷通路與異業合作契機，積極衝刺市場占有率的提升。

美喆國際投資在台南新廠將在今年 3 月 12 日動土，新廠位於安南地區，土地約 7800 坪，建坪為 1.3 萬坪，1 坪土地約 5.6 萬元，今年將動工，2021 年首季投產，台南廠廠房投資金額約 11 億元、設備 5.6 億，土地金額約 4.5 億元，加上週轉金，總投資金額 25.1 億元，未來新廠投產，將讓整體美喆營收倍增。