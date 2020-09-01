「信託2.0計畫」上路 金管會拚翻轉金錢信託時代

台灣社會人口老化快速，為因應「超高齡社會」提早至 2025 年來臨，金管會主委黃天牧今 (1) 日親自公布信託 2.0 方案，訂定四大願景，並將研議設立專營信託公司的可行性，希望翻轉金錢信託為主的現況，發展更多元化信託商品，黃天牧更期許，希望未來台灣的信託業，不是特殊有錢人才能享受，而是能夠客製化，能是體現普惠金融的最有感政策。

「信託 2.0 計畫」是黃天牧上任揭示要推動的六大振興金融方案中，最後一項對外公布的計畫，主要有四大願景，包括：第一、打造友善住宅，推動在地安老；第二、協助資產管理，保障經濟安全；第三、跨業合作結盟，滿足多元需求；第四、結合證券化工具，發展多元市場，未來將成立工作小組逐步推進。

2000 年信託業法通過後，這 20 年來，信託集中在財富管理為主的金錢信託，銀行局表示，目前我國信託業的經營型態均是由銀行等金融機構兼營，並以由銀行兼營為主，其中，銀行兼營 43 家，證券商兼營 11 家，自 2004 年起銀行成立推展財富管理業務的專責部門後，信託部淪為交易下單的後臺處理單位，所以目前信託業務種類多著重於以特定金錢信託架構銷售金融商品。

黃天牧表示，如果適度的透過信託業法，改變目前以理財信託為最大宗的情況，其實是可以滿足社會不同階層他的需求，最能夠體現普惠金融的意義和價值，希望未來台灣的信託業，不是特殊有錢人才能享受，而是家中有身心障礙或是老年人，都可以在信託商品的服務下得到服務，所以不論在高齡化社會或是社會中不同族群、不同社經地位的人，信託是一個可以客製化去滿足不同族群民眾需求的商品。

也正因如此，黃天牧表示，金管會將研議我國發展專營信託公司的可行性，希望藉以引導業者改變以投資金融商品為導向的作法，積極發展為客戶量身訂做更多元化的信託商品。

據金管會統計，信託業務 20 年來的成長，信託財產規模已從 2000 年的 4560 億元，大幅成長至去年底的 9.6 兆元，其中，金錢信託的信託財產由 3100 億元成長至 8.4 兆元，不動產信託之信託財產由 456 億元成長至 8703 億元，有價證券信託的信託財產由 547 億元成長至 2831 億元，可以看出信託財產運用於投資理財占比仍高。

為改變過往信託業偏重理財的金錢信託型態，並因應高齡社會需求，信託 2.0 方案訂出四大願景，如下：

一、打造友善住宅，推動在地安老：

透過融資、地上權 (租賃權) 信託、不動產信託、不動產開發信託、營建資金信託及受託代管不動產等，並結合都市更新、利用公有閒置土地等，與安養設施開發業者合作興建安養宅或日間照護中心，達成居家養老、社區養老、機構養老等在地安老目的。

二、協助資產管理，保障經濟安全：

透過預收款信託、結合以房養老及各項保險給付成立提供高齡者生活照護費用支付功能的安養信託，並可配合動態調整信託財產給付額的裁量信託，以達成協助高齡者資產管理及確保經濟安全之功能。

三、跨業合作結盟，滿足多元需求：

由信託業者先篩選其他業者或團體跨業合作，提供高齡者一站式購足的高品質服務，包括人身照顧、健康醫療、社會福利及生活育樂等。

四、結合證券化工具，發展多元市場：不動產投資信託基金 (REIT) 具有活化不動產、增加籌資管道及有效開發利用不動產的功能，透過鼓勵金融機構參與 REIT 市場，及加強對 REIT 的管理機制，以結合證券化工具促進市場多元化發展，及加強投資人權益保障。

此外，為利業者發展家族信託業務，以協助企業穩定公司股權、永續經營，並解決財產跨代傳承問題，金管會將與相關部會包括：法務部、經濟部及財政部等，研議建構發展家族信託的法制及稅制環境。

同時，鼓勵企業辦理員工福利信託，銀行局局長莊琇媛表示，為補充我國勞工的退休經濟自主，將透過納入公司治理評鑑指標，及研議建構合理稅制環境等措施，推廣企業及勞工辦理員工福利信託，作為加強退休準備的第三支柱。

為了推廣信託業務調整，金管會將請調整規劃具成效的金融機構進行經驗分享，例如合庫商業銀行已與異業合作，結合安養宅興建及提供醫療、養護、長照等綜合性功能的「一條龍」整合服務，並已推出第二代共生宅，提供民眾同鄰不同居的銀髮住宅新選擇；而台北富邦銀行則因應高齡社會趨勢，從上到下提升對於信託業務的重視，已調整信託部門組織架構，以積極發展規劃型信託業務。

本計畫方案將為期兩年，且將設置新的評鑑獎勵機制，以該家銀行「整個機構」的信託業務多元性與創新性來評量，而非如同安養信託評鑑，僅從單一商品著眼，盼藉此鼓勵銀行多培育信託人才、商品創新與異業結盟。