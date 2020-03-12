〈美喆營運展望〉上市來首度募資因應擴張 規模約6億元

石塑地板製造廠美喆國際 (8466-TW) 台南新廠今 (12) 日正式動工，主要看上全球石塑地磚市場的高複合成長率，為支應新廠建置及業務量能擴張，董事長陳本源透露，將透過發行可轉債 (CB) 或現金增資，募集 6 億元資金。

此公開市場籌資案，將是美喆回台掛牌上市以來，首度進行公開市場籌資案，陳本源指出，公開募集資金方式將在董事會討論定案後提出。

美喆國際 2019 年營收 34.68 億元，毛利率 25.7%，年增 4.03 個百分點，稅後純益 4.02 億元，年增 29.57%，每股純益 6.09 元。同時，董事會決議配發每股 4.1 元現金股利

陳本源對於本業成長相當樂觀，他引用專業研究機構 Regal Intelligence 最新報告指出，全球石塑地磚市場的規模，將自 2018 年約 192 億美元，成長至 2025 年約 469 億美元，平均年複合成長率高達 13.6%。

各個地板類別中，石塑地磚市場成長最快，尤其近年快速崛起的 SPC 石塑地磚，受惠其耐潮濕、耐溫差、耐刮耐壓、好清理、施工方便等優勢，加上產品具備良好性價比優勢，近年來受到商用及家用市場的廣泛採用，已成為歐美國家地板市場的當紅產品。

美喆近兩年投入研發生產 SPC 石塑地磚產品、以及提升生產自動化效益，並於 2019 年下半年完成旗下東莞美喆廠 SPC 產能擴增計畫，目前歐洲、中國及台灣地區 SPC 石塑地磚接單已較去年同期成長，未來將強化拓展東南亞、美國等地區業務。

美喆台南新廠量產後，將可搭配大陸東莞廠調配產能及彈性接單，有望推升 SPC 石塑地磚營收占比提升，進而優化產品銷售結構並提高營運獲利。

美喆在台南投資石塑地磚生產線今天動土，總投資 25 億元，目標 2021 年第一季新廠產能步入量產，將貢獻年產值約 36 億元打，也造集團營運的另一新成長營運引擎。