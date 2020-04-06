美喆國際3月營收月增3.31倍 產能恢復加速出貨

石塑地板製造業者美喆國際 (8466-TW) 今 (6) 日公布 3 月營收達 2.93 億元，受惠旗下生產基地全面復工，加速訂單出貨挹注，帶動 3 月營收較上月成長 3.31 倍，年減 4.71%，首季營收為 6.32 億元，仍受第一季延後復工、工作天數較少影響，季減 25.96%，年減 25.14%。

美喆主管表示，旗下外銷 ODM 及自有品牌雙業務整體出貨動能逐步回溫，積極拉升旗下東莞地區生產基地產能稼動率以加速訂單出貨，不僅歐洲地區主要客戶保持穩健備貨力道，集團也持續推動 SPC 石塑地磚業務接單表現，並精進 SPC 新產線學習曲線等，帶動歐洲地區良好銷售表現，雖第一季受工作天數減少影響，但隨著產品銷售結構優化，及近期 PVC 與原油價格回落等，有助挹注整體營運獲利保持良好水準。

美喆今年第 1 季歐洲、北美、中國及台灣營收比重分別為 61.61%、12.51%、6.39% 及 5.25%，由於新冠肺炎疫情於歐美地區擴散，集團外銷 ODM 業務客戶在年初整體庫存水位降低、擔憂疫情影響供貨而持續保持良好拉貨力道，加上旗下美喆、普隆兩大自有品牌擴大市占率，中國通路布局持續從一線城市延伸至二線，與去年同期相較逐步回到正常水準，集團持續優化生產、出貨時程，發揮自動化生產效益，隨著雙業務出貨表現逐步回升，有望挹注整體營運保持良好成長動能。

美喆國際去年稅後純益 4.02 億元，年增 29.57%，每股純益 6.09 元。同時，董事會決議擬配發每股 4.1 元現金股利。

美喆國際台南投資新廠 3 月動工，董事長陳本源透露，將透過發行可轉債 (CB) 或現金增資，募集 6 億元資金，是美喆回台掛牌上市以來，首度進行公開市場籌資案，董事長陳本源指出，公開募集資金方式將在董事會討論定案後提出。