〈美喆營運展望〉台南新廠明年Q1投產 推升集團營收倍增

石塑地板製造廠美喆國際 (8466-TW) 今 (12) 日舉行台南新廠動土典禮，創業 38 年後重新在台設立 SPC (Stone Plastic Composite) 石塑地磚生產線，總投資 25 億元，目標 2021 年第一季新廠進入量產，將貢獻年產值約 36 億元，年營收將倍增，可望打造集團營運另一新成長引擎。

美喆 - KY 在台南科技工業園區打造新廠占地約 7800 坪，興建地上兩層，面積約 1.3 萬坪的自動化廠房，預計明 (2021) 年 3 月落成啟用後，台南新廠將移植美喆於中國東莞 SPC 廠的擴產經驗，並使用最新一代生產設備，縮短台南新廠學習曲線，發揮投資效益。

陳本源指出，美喆銷往歐洲英國及德國產品均屬市占第一，儘管台灣直接人力成本較中國高，台南新廠規畫將使用最新生產設備，生產耗能少，可有效提升效率，有助縮短台南新廠 SPC 產線學習曲線爬升所需的時間。

此外，美喆也將透過「產能規模化、設備自動化、產品規格簡單化」策略，提高人均生產力及設備產能稼動率，有望在整體生產規模經濟展現下，提高全球業務競爭力，挹注集團營運成長。未來新廠投產，將貢獻年產值約 36 億元，將使美喆營收倍增。

美喆 - KY 已獲泰國正大集團投資持有 12% 股權，雙方合作持續展開，董事長陳本源透露，美喆和正大在泰國成立合資公司，擬以現有自創品牌或另新創品牌進軍東協建材市場，並將進一步打入新加坡與印尼市場。