中崎有機農場將遷址 橋科園區力拚明年底前選地設廠

高雄橋頭科學園區二階環評範疇界定會議，日前因中崎有機農場適法性爭議喊卡，環保署今 (31) 日再度審議，內政部與農委會會中口徑一致，強調沒有法規競合問題，確保可開發，同時也為農民找到另一塊台糖土地，將設立新有機示範區，橋科力拚明年底前開始讓廠商選地建廠。

高雄新科市長陳其邁日前舉行首場市政會議，指示成立「橋頭園區專案推動小組」，由副市長羅達生負責，將透過中央及地方的充分合作，盤點出可供產業用的土地，並設定目標，明年底前要讓橋科能夠順利的開始建廠。

農委會及內政部 5 月中旬在中崎有機農業專區存廢問題上未取得共識，二階環評範疇界定會議因此擱置。行政院 7 月找來科技部、內政部、農委會共同研議，最終確認沒有法規競合問題。

內政部原先主張，中崎有機農場的所在地，為臨時農業使用，所有權人為台糖，依法規規定，當主管機關通知變更新市鎮開發時，必須自行無條件拆除。不過，由於租約簽到 2023 年，因此將會保障農民權益、協助遷移。

農委會表示，已在距離現址約 3 公里處，找到一塊面積約 53 公頃的台糖土地，地力條件更優，並在農田水利灌區範圍，未來將提供中崎有機農業專區的農民優先進駐。

美中貿易戰、新冠肺炎疫情為半導體產業帶來巨大影響，供應鏈正面臨重組的局勢，陳其邁日前透露，將加速推動橋科園區發展，期望能進一步與南科、路竹科學園區連成一線，其中，被動元件大廠國巨 (2327-TW) 已登記 2.5 萬坪土地，作為未來新廠使用，此外，也希望透過專案小組協助，來吸引更多國際大廠進駐投資。