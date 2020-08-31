〈美牛豬解禁〉開放進口換了什麼？陳時中：一個台灣在國際上的地位

衛福部長陳時中今 (31) 日上午接受廣播節目專訪，對於美豬、美牛開放進口，陳時中強調，食品安全必須建立在科學證據之上，食藥署近日會提出新的風險評估報告，被問及我國用開放進口換了什麼？陳時中指出，「一個台灣在國際上的地位」。

陳時中於《周玉蔻嗆新聞》廣播節目專訪上透露，我們決定開始接軌國際，相關不符合的標準、法規，都必須去檢討，才能大步往前，衛福部在安全上，有相當大的參與決策權，縱使在國際、外交、經濟層面上有相當大的需求，但我們仍必須以食品安全至上。

被問及我國到底換了什麼？陳時中說，是換一個台灣在國際上的地位，一個人在社會上要有地位，必須基於科學和對方互相尊重，才能有很多協商談判的機會，不論是和美國簽署 FTA 或是具體的防衛能力，都有可能，但也要持續努力。

至於是何時被告知開放美豬、美牛指示，陳時中表示，實際上記不太起來，但在美國衛生部長阿札爾訪台之後，阿札爾來訪時也並未討論到開放美豬、美牛的事，只提及醫材供應鏈的重組、我國疫調篩檢方法以及一些疫苗議題。

陳時中說明，衛福部一直以來都有在做美豬、美牛的風險評估報告，結果看起來都是可接受的，但中央決定開放後，也必須重新來檢視報告的正確性，因此，也責成食藥署近 2 天要提出風險報告。

陳時中強調，開放美豬、美牛進口，必須建立在接軌國際、科學根據的前提上，這是一定要做的，台灣不可能置外於全世界，「不接軌最後就會脫軌」，對於未來台灣發展自主性、經濟等，全部都會斷鏈。

面對新冠肺炎與非洲豬瘟二大難題，陳時中表示，各有不同困難度，但新冠肺炎的風險未知，控制上挑戰較高，至於萊豬、美牛的風險狀況是已知，科學上比較好做；至於非洲豬瘟，當時是各部會攜手合作進行邊境管制，也有清楚的例子可以參考，相信美牛、美豬開放議題可以做得更好。

至於外界質疑民進黨政府在反對瘦肉精上前後立場不一，陳時中說，拿過去的言論檢視現在一點意義都沒有，政策要與時俱進，時空已經不一樣，要考慮這個時間點怎麼做對台灣最有利。