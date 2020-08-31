9月十大新制上路不可不知 杜絕惡房東、製造業救命錢來了

時序進入 9 月，又有許多新制上路，內政部推出新版租賃契約，應載明夏月及非夏月電價，避免被惡房東超收電費；製造業及其技術服務業將獲得紓困及時雨，第 3 季薪資與營運資金補貼自 9 月 1 日起開放受理。《鉅亨網》整理出十大不可不知的新制，讓讀者一文看完快速掌握重點。

杜絕惡房東 新版租屋契約上路

為了遏止房東不當收取不合理電費，內政部新版住宅租賃契約從 9 月 1 日上路，應載明夏月及非夏月電費資訊，且不能超過台電所定用電最高級距的每度金額。

此外，房東在租賃期間不得以任何理由調漲租金；房客因疾病要長期療養，可提前終止租約；在房東修繕住宅期間致不能居住，房客可主張扣除租金；租賃關係消滅後，房客遺留物催告不取回視為拋棄所有權。

經部開放申請 製造業獲紓困及時雨

國際疫情仍嚴峻，經濟部宣布，製造業及其技術服務業的艱困事業薪資及營運資金補貼，自 9 月 1 日起受理，凡有稅籍登記的業者，在今年 7 至 9 月期間，如屬營業額衰退達 50% 以上，政府即補貼該企業正職員工 3 個月經常性薪資費用 4 成 (每月上限 2 萬元)，及以正職員工數乘以 1 萬元的一次性營運資金補貼，若已獲 4 月至 6 月營運資金補貼者，不再補貼。

中小企業資金紓困申貸 延長至年底

由於國際疫情尚未穩定，企業仍有資金需求，經濟部中小企業處宣布，將展延申請貸款期限，並修訂發布資金紓困、振興貸款及利息補貼作業要點，申貸期限由原訂的 9 月 15 日延長至 12 月 31 日止。

國內依法登記的營利事業、依法不必登記的中小企業，只要今年 1 月起任一連續 2 個月的月平均或任 1 個月營業額，較今年任 1 個月、去年下半年月平均、去年同期月平均、前年同期月平均或其他認定標準，符合營業額減少逾 15%，皆可申貸。

封殺中國 OTT 經濟部禁代理業務

經濟部 8 月中旬正式預告「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」，禁止台灣業者代理或經銷中國 OTT 及相關商業服務，預告期滿後，將在 9 月 3 日正式上路，愛奇藝及騰訊 WeTV 等業者服務即將下架，違者可處 5 萬元以上、500 萬元以下罰鍰，限期停止或改正。

超商繳稅 9/16 起限額提高至 3 萬元

為提升民眾繳稅便利性、降低稅捐稽徵成本，財政部修正行政規則，自 9 月 16 日起，將超商代收稅款限額從每筆 2 萬元提高到 3 萬元，預計可涵蓋五成以上的各稅目繳稅情況。

此外，財政部在新版作業要點新增超商電子票證繳稅工具，開放實體信用卡、行動支付及電子票證等非現金支付工具繳納稅款。

北市推機車格月票 400 元停到飽

北市府推動四階段機車收費政策，9 月 7 日起將板南線龍山寺至昆陽各站周邊約 6500 格機車停車格納入收費，今年底前將市中心區的淡水線納入收費。

為了減緩機車族的影響，北市交通局 9 月推出，全市路邊機車停車月票 400 元，9 月 7 日起全市每日最多 1 單 20 元，電動機車維持免費優惠；原先的內科、松山車站、士林夜市的路邊區域性月票則停售。

機車汰舊換新補助不用再跑原戶籍

環保署修正「機車汰舊換新補助」辦法，為了方便民眾申請，9 月起換購機車者，向新車車籍設籍地環保機關提出申請即可；換購電動自行車者，則向戶籍地環保機關提出補助申請。

環保署提醒，機車汰舊換新補助，採分年度調降補助金額的方式，今年底前早鳥補助最高 5000 元，明年將降至 3000 元。

2 歲以下車用安全座椅 須採後向式

新手爸媽注意！小型車附載幼童行駛於道路時，年齡在 2 歲以下者，應安置於「後向式」幼童用座椅，予以束縛或定位。2 歲至 4 歲以下，且體重在 18 公斤以下者，應坐於車輛後座之幼童用座椅，予以束縛或定位。駕駛若未依規定可開罰 1500 至 3000 元。

全國路口安全大執法 為期一個月

內政部與交通部自 9 月 1 日起實施全國同步「路口安全大執法」，為期一個月，執行五大重點包括汽機車不停讓行人；車輛轉向不暫停讓行人優先通行；汽機車闖紅燈及紅燈右轉；行人未依規定行走行人穿越道；行人未依標誌、標線、號誌指示或手勢指揮穿越道路，違者可開罰 300 元至 5400 元不等的罰緩。

B、C 肝免費篩檢 擴大至 79 歲

台灣每年有超過 1 萬名國人因肝病、肝癌、肝硬化等肝性疾病死亡，隨著高齡化社會來臨，衛福部宣布，自 9 月起放寬肝炎篩檢的年齡限制，只要 45 歲以上到 79 歲以下民眾，終身可接受一次的 B、C 型肝炎篩檢，預計 9 月中旬後開始實施。