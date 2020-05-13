橋頭科學園區案陷有機農場存廢爭議 環團籲協調

高雄橋頭科學園區二階環評範疇界定會議，昨 (12) 日因適法性疑慮喊卡，中崎有機農業專區存廢問題，引發內政部與農委會舌戰，多個環保及民間團體今 (13) 日聯合聲明，籲請行政院副院長陳其邁出面協調，解決紛爭。

為響應農委會政策，中崎有機農業專區是全國第一個創立的，目前有超過 30 名農民耕作，生態豐富。不過，為配合高雄地區產業引進政策，促進地方經濟發展，內政部依行政院指示，變更高雄新市鎮後期發展區部分都市發展用地為橋科用地。

內政部營建署強調，現中崎有機農業專區的所在，是劃設為住宅區及公共設施用地，將開發作為都市發展用地使用，土地所有權人為台糖。

營建署表示，2018 年 1 月起，台糖與高市府農業局簽訂 5 年租約，再轉租予中崎農產運銷合作社，作為臨時農業使用，依新市鎮開發條例第 21 條規定，其應於主管機關通知整體開發時自行無條件拆除，配合開發。

不過，農委會認為，根據有機農業促進法第 6 條規定，公有土地或國營事業土地可供農業使用者，應優先設置有機農業促進區，站在農委會立場，不論經營者是誰，都希望保留，持續做有機農業使用，跟園區共存。

農委會、內政部雙方在中崎有機農業專區存廢問題上未取得共識，有適法性疑慮，因此，二階環評的範疇界定會議暫時擱置。

地球公民基金會等團體今天聯合聲明指出，除了在地有機農民 10 年心血恐被摧毀，區內還有泥火山、斷層及區域淹水滯洪問題，應重新檢視真正適合設置科學園區的土地範圍。

由於 2018 年陳其邁在競選高雄市長時，曾提出「加速建置橋頭科學園區、積極招商」政見，爾後也成為總統蔡英文的政策，公民團體希望陳其邁以行政院副院長身分，儘速召集有機農民、民間團體等利害關係人，與相關部會共同協調，解決橋頭科學園區爭議。