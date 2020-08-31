台股賣壓沈重大趺137點 外資減碼華航及面板雙虎

台股處於歷史高檔，市場賣壓也沈重，終場大盤收在 12591.45 點，大趺 137.4 或 1.08%，成交值 2456.94 億元；外資及陸資賣超、投信也同步賣超，自營商則是買超，三大法人共賣超 162.15 億元，其中，外資大力減碼華航及面板雙虎。

台股現貨市場方面，外資及陸資賣超 157.42 億元，投信賣超 4.8 億元，自營商買超 0.07 億元。期貨市場方面，外資未平倉合約口數減少 2570 口，未平倉合約口數降至 25308 口，爲 7 個交易日以來最低。

外資在集中市場買超較多的個股爲，力山、和桐、台新金、聯合再生、國產、長榮航、南電、國喬、亞太電、統一證、元晶、世紀鋼、廣達；賣超較多的個股爲華航、友達、新光金、長榮、臺企銀、中信金、 台積電、群創、華南金、聯電。

投信在集中市場買超較多的個股爲，華航、長榮、榮成、正隆、元晶、開發金、永豐金、啟碁、奇鋐、國產；賣超較多的個股爲，聯電、正新、京元電、華通、國巨、微星、中信金、和碩、英業達、南電、欣興、臻鼎 - KY。

自營商買超較多的個股爲，長榮、群創、新光金、友達、正隆、世紀鋼、裕隆、華城、華通、中鴻、中工、永豐餘；賣超較多的個股爲，榮成、國揚、卜蜂、潤泰新、和大、康控 - KY、中鋼、欣興、技嘉、TPK-KY。

證券分析師黃漢成強調，權值股在台股遭空方追殺，造成今天大盤收黑，台股在高檔已形成四樽頭型態、月線走平下彎，恐對多方不利，尤其是大立光今天收盤報 3385 元，正式跌破前波低點 3420 元，對多方土氣是一大打擊；建議投資人目前手中持股以 5 成爲宜。