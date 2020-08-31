台股爆量甩尾摜破12600點 外資大砍逾百億 三大法人賣超162.1億元

台股今 (31) 日盤後 MSCI 季度調整生效，上演爆量甩尾戲碼，終場前最後一盤爆出 472 億元大量，指數跌點擴大至 137 點，摜破 12600 點關卡，也使得月 K 線收黑，終止連 4 紅，成交值放大至 2456 億元，三大法人合計賣超 162.15 億元，其中，光是外資就大砍 157 億元。

加權指數今天早盤一度上漲百點，終場翻黑下跌 137.4 點，收在 12591.45 點，月線得而復失，成交值 2456.93 億元。觀察籌碼面，外資今日大舉賣超 157.41 億元，呈現連 3 賣；投信持續賣超 4.8 億元；自營商則買超 760 萬元，三大法人合計賣超 162.15 億元。

台積電受 MSCI 季度調整盤後生效影響，股價上沖下洗，終場翻黑下跌近 2%，收在 426.5 元；大立光、鴻海等終場也都收跌；其他權值股普遍走弱，包括聯發科、聯電、台達電、台塑四寶、和泰車、華南金等賣壓相當沉重。

歐、美線運價齊漲，法人看好長榮、陽明第 3、4 季的貨量及獲利表現，陽明今日再噴一根漲停，站上票面價，創 28 個月來新高；長榮大漲逾 6%，來到 17.4 元，寫 31 個月來新高。其他航運股也成為買盤追捧標的，台驊、四維航、建新國際、中菲行等也強勢攻上漲停價。

特斯拉概念股買氣強強滾，電動車電池朝向「高鎳化」發展，材料供應商美琪瑪、康普可望直接受惠，今日股價雙雙亮燈漲停，此外，江申、乙盛 - KY、和勤、貿聯 - KY、順德等相關台廠供應鏈，股價同步強勢上漲。

觀察盤面焦點個股，偏光板廠明基材續獲法人青睞，今日股價亮燈漲停，登上 1 年新高。國內航太龍頭漢翔 F-16 維修中心上周五成立，將整合台廠打造航太產業國家隊，今日股價攻上漲停，創波段新高。風電大廠上緯投控積極推展碳纖維應用布局，今日也亮燈漲停。

法人認為，台股跌破所有短天期均線，若無法站回月線之上，短線恐將持續震盪整理，但目前市場資金寬鬆，技術面仍偏向樂觀，預期短線調節後，有利長線走多。