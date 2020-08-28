台積電、大立光領跌 台股摜破月線支撐 跌68點收12728點周線仍翻紅

美股周四互有漲跌，台股今 (28) 日適逢摩台指結算，在台積電、大立光領跌下，一度挫逾百點，摜破 12700 點，但隨著低接買盤進場，跌幅收斂，終場下跌 68.46 點或 0.53%，收在 12728.85 點，仍失守 5 日線、10 日線及月線三道關卡，成交值為 2045.57 億元，周線則再度翻紅。

觀察蘋概三王，台積電 ADR 周四下跌 1.4%，今日現貨同步下殺，終場收在 435 元，跌幅為 2.03%；大立光股價持續走弱，下跌逾 1%，收在 3420 元，是 3 月 19 日以來的新低；鴻海則在平盤附近整理，收 77.5 元。

半導體、電子股為今日盤面弱勢族群，聯電、廣達、日月光投控、華碩等均震盪走跌，不過，聯發科擺脫連日頹勢，勁揚近 3%，收在 574 元；資金也轉向傳產及中小型股，南亞、富邦金、和泰車、中壽等權值股都在盤面上表現。

此外，造紙族群也受到資金追捧，工紙大廠榮成及代理銷售的寶隆一度亮燈漲停；華紙同步歡慶，大漲逾 8%；正隆、永豐餘上漲近半根停板。

防疫生技類股仍是買盤焦點，生華科、台康生同步攻上漲停；國光生、寶齡富錦各擁題材也表現不俗。此外，恆大、南六、康那香等口罩股受惠政府徵用價調漲，今日股價漲勢相當強勁。

高價股方面，矽力 - KY、祥碩，皆逆勢上漲逾 1%；旭隼再度面臨千元保衛戰，終場收平盤價 1010 元；信驊、譜瑞 - KY、玉晶光、世芯 - KY 等個股賣壓都相當沉重。