◆盤勢分析

1. 美股蘋果、特斯拉進行股票分割，兩家公司於周一同步上揚，但道瓊成分股多收黑，費半成分股漲跌互見，市場情緒偏向保守，終場僅有那斯達克指數上漲 0.68%，其餘三大指數皆下跌，跌幅介在 0.16%~0.78% 之間。

2. 周一台股向上開高，但 2454 聯發科、3008 大立光等大型權值股走勢保守，大盤由紅翻黑，尾盤因 MSCI 季度調整，爆出 470 億大量向下甩尾，周一加權指數下跌 137.4 點，終場收在 12,591.45 點，跌幅為 1.08%，目前跌破所有短天期均線 (5 日、10 日、20 日線)，成交金額為 2474.04 億元，籌碼方面，周一三大法人合計賣超 162.16 億元：外資賣超 157.42 億元、投信賣超 4.81 億元、自營商買超 0.08 億元。

3. 以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

(1)、量能：因 MSCI 季度調整、周一量能上升，短線上若震盪回測 12,500 整數大關，須以量縮為宜。

(2)、均線：目前指數連續三個交易日收黑 K 棒，周一失守月線 (約 12,754 點)，目前波段可以 8/20 長黑 K 棒收盤位置 12,362 點作為支撐區。

(3)、技術指標：周一 KD 指標開口收斂，K 值跌破 D 值轉為死亡交叉，多方趨於保守。

4. 櫃買指數周一終場上漲 0.1%，收在 166.03 點，目前站在 5 日均線之上，相對加權指數強勢，下檔可以月線 (約 164 點) 作為短線支撐。

5. 觀盤重點：從盤面結構觀察，近日電子回檔整理，傳產相對強勢，加權指數目前處在區間格局，但波動劇烈，周一盤中最高點達 12,831 點，與最低點 12,591 之間差距 240 點，我們認為，由於指數位於歷史高檔區，市場投資人居高思危，短線、當沖比重逐步提高，故易造成助漲助跌現象，若欲操作強勢股，須留意資金比重控管，短線觀察指數能否儘速站回月線，後續選股方向，可關注 5G、車用、運動風、綠能，以及營建。

6. 下半年新款智慧型手機陸續登場，各家品牌積極為新品備貨，市場法人看好 3044 健鼎、2313 華通 HDI 產線稼動率將持續滿載。2313 華通 8/31 表示，目前對第三季展望仍是正向看法不變。業內人士指出，以現有的 HDI 產能市場供需來看，即使華為訂單需求下降，其餘客戶也會快速搶下產能。

7. 據報導，原先蘋果 iPad 低價版由陸商歐菲光、6456GIS-KY、3673 宸鴻 TPK-KY 三家一起供應觸控模組，由於歐菲光以低價搶佔市佔，因此供貨比重經常略高出國內觸控雙雄，但歐菲光近期遭美國商務部以侵害新疆當地人權為由，列為黑名單，蘋果 8 月起對歐菲光抽單，有利國內觸控雙雄在蘋果鏈地位取得領先優勢。

8. 政府拍板開放美豬進口，市場擔心進口豬將影響到國內豬價，影響 1210 大成與 1215 卜蜂獲利表現，台灣國產豬能強調新鮮、無腥味，將會是競爭力優勢，業者也再三呼籲政府，希望肉品上能標示產地，若消費者對美豬接受度不高，將有利國產豬價格維持一定價位。

9.IC 設計業者 8016 矽創第 3 季本業手機驅動 IC 業務暢旺，旗下昇佳的感測 IC 業務也迎來旺季，昇佳的感測 IC 主要供應 OPPO、Vivo、三星、小米等客戶，市場預期矽創本季業績有機會成長達三到四成，挑戰單季歷史新高。

