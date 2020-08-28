〈台股盤中〉電子權值股失魂 跌百點後跌勢收斂 三線糾結區激戰

儘管美股大漲，但台積電 ADR 下跌 1.41%，使台積電今 (28) 日現貨開盤下殺超過 1%，股王大立光、面板雙虎等權值股也領跌，指數早盤跌逾百點、一度摜破 12700 點，隨後吸引低接買盤進場，資金湧向非電族群，大盤跌勢收斂，一度小幅翻紅，5、10 日線、月線糾結區成為多空激戰戰場，促使指數震盪加劇。

美國聯準會最新通膨政策將維持低利率環境更長時間，美債殖利率跳升、金融股領漲，推升道瓊大漲 160 點、S&P 500 再創新高。不過台股走自己的路，開盤下跌 38.01 點，回測 5 日線，加上反映台積電 ADR 下跌 1.41%，台積電今開盤跟進下跌逾 1%，股王大立光賣壓更大，最低打到 3390 點，跌幅約 2%，蘋概三王中僅鴻海逆勢小紅。其餘電子股廣達、友達、和碩都跌逾 1%。

今天電子股普遍疲弱，盤面上生技類股依舊是最飆族群，台康生技、生華科亮燈漲停，岱宇、中化、寶齡富錦、台耀、展旺、東洋等都漲逾 4、5%，表現搶眼。

風電族群也逆勢走吸金，亞力漲逾 6%，中興電、信邦、大亞、恒耀、中鼎等都穩步紅盤。造紙類股則是漲勢整齊，帶領造紙指數成為所有類股中漲幅最高，寶隆、榮成漲約 8%，華紙、永豐餘也都勁揚 4、5%。

8 月以來大盤常出現價漲量縮、價跌量增的走勢，本周量能更是一路萎縮，昨天為本周首度突破 2000 億元，卻下跌作收，今天大盤多空激戰下，預估量能也可望超過 2000 億元。

不過，若終場收跌，將再次上演價跌量增走勢，大盤量價結構欠佳，主要是指數來到短期均線糾結區，尤其面對月線保衛戰，加上「萬三」關卡以上，套牢賣壓沉重，觀望氣氛相對濃厚。