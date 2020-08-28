台股下挫68點12700點失而復得 三大法人賣超61億元

台股今 (28) 日摩台指結算，在台積電、大立光等半導體、電子族群領跌下，一度挫逾百點失守 12700 點，但隨著低接買盤進場，跌幅略為收斂，終場收在 12728 點，仍摜破 5 日線、10 日線及月線，成交值略縮至 2045.57 億元，三大法人合計賣超 61.06 億元。

觀察籌碼面，外資持續賣超 62.46 億元；投信終止連 5 買，反手賣超 2.65 億元；自營商則轉為買超 4.04 億元，三大法人合計賣超 61.06 億元。

加權指數終場下跌 68.46 點或 0.53%，收在 12728.85 點。權王台積電重挫 2.03%，終場收在 435 元，連帶相關供應鏈漢唐、帆宣、京鼎等紛紛走跌，整體半導體類股指數重挫 1.46%。

股王大立光也持續走弱，終場下跌逾 1%，收在 3420 元，創 3 月 19 日以來的新低；鴻海一路在平盤附近整理，收 77.5 元；聯電、廣達、日月光投控、華碩等均震盪走低，不過，IC 設計指標股聯發科擺脫連日頹勢，勁揚近 3%，收在 574 元

防疫股也持續匯集人氣，包括新藥獲美國 FDA 核准進入臨床的生華科，今日股價亮燈漲停；抗原快篩獲 TFDA 核可的台康生，同步噴出漲停。為了反映口罩成本，政府將調高原料熔噴不織布及單片口罩的徵用價格，市場預期口罩國家隊可望受惠，帶動恆大、南六、康那香等股價走升。

