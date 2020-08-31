〈台股盤後〉權值股變心 走軟下殺137點 大立光遭摜破前低

台股大盤今 (31) 日是 8 月最後一個交易日，但因台股處於歷史高檔，大盤開高後殺破平盤 12730 點位，終場收在 12591.45 點，較上一交易日大趺 137.4 或 1.08%，成交值 2456.94 億元。證券分析師黃漢成指出，權值股在台股遭空方追殺，造成今天大盤收黑。

台北股市電子股指數今天收盤大趺 1.5%，黃漢成表示，大立光 (3008-TW)、台積電 (2330-TW) 走弱，台積電收盤下跌 8.5 元或 1.95%，收在 426.5 元；聯發科 (2454-TW) 終場也下跌 18 元或 3.14%，以 556 元作收；鴻海 (2317-TW) 下跌 0.6 元，或 0.77%，收在 76.9 元，

黃漢成指出，市場狙殺焦點在於權重股及華爲概念股，而風電、造紙、航運及其他傳產中小型股雖然走強，仍未能扮演撐盤角色。

而低價面板股如群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW)、彩晶 (6116-TW) 盤中則相對抗跌，終場小趺或平盤作收。

就技術面而言，黃漢成說，大盤在高檔已形四樽頭型態、月線走平下彎，恐對多方不利，尤其是大立光今天收盤報 3385 元，下跌 1.02% 或 35 元，正式跌破前波低點的 3420 元，這對多方土氣是一大打擊；目前建議投資人手中持股以 5 成爲宜。

由於 MSCI 調整台股權重今天盤後生效，也造成台股最後一盤爆出高達 474 億元的大量，5 分鐘下殺 40.93 點，指數上下震盪高低點位也相差高達 240 點。