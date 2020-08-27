台股挑戰萬三失利跌破12800點 三大法人賣超80.9億元

美股周三收高，台股今 (27) 日在權王台積電領軍下，一度大漲逾百點，續勢挑戰萬三大關，可惜隨著調節賣壓出籠，指數翻黑摜破 12800 點，並回測月線支撐，成交值則回升至 2158 億元，三大法人賣超 80.99 億元。

加權指數終場下跌 35.98 點，收在 12797.31 點，高低震盪達 174 點，成交值 2158.34 億元。觀察籌碼面，外資由買轉賣，共計賣超 77.47 億元；投信則是連 5 買，買超 5.48 億元；自營商持續賣超 9.01 億元，三大法人合計賣超 80.99 億元。

台積電持續扮演領頭羊，股價續創新高，最高來到 453.5 元，但終場前遭調節，漲幅收斂至 0.4%，收在 444 元；鴻海、大立光同樣在最後一盤遭遇賣壓，跌幅分別擴大至 0.9%、2.1%。

其他權值股也都呈現弱勢整理，聯發科仍受華為禁令利空衝擊，終場重挫 3.5%，收在 558 元，創波段新低；聯電、台達電、國泰金、台化、豐泰等多檔均跌逾 1%。

面板雙虎友達、群創受惠面板報價、需求回溫，下半年營運轉好，帶動群創今日爆出大量，強勢攻上漲停，友達也勁揚逾 7%，重回票面價，同時激勵中小尺寸廠彩晶、凌巨股價走揚。

自住買盤持續回籠，全台房市交易熱絡，帶動營建股走勢，冠德、皇翔、全坤建逆勢上漲 2-3%，欣陸、華固、建國、愛山林等也有 1% 以上的漲幅。

法人指出，市場居高思危，日量連日縮減，量價持續背離，指數要突破萬三大關還是要補量，雖然短線技術及籌碼面偏向樂觀，但投資人須謹慎交易，市場追價買盤意願不足，預期將拉長 12800 點附近的整理期。