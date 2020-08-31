〈台股盤中〉開高走低 月線下彎賣壓沈重 傳產股可望接棒演出

台股大盤今 (31) 日是 8 月最後一個交易日，但因處歷史高檔，大盤開高之後，殺破平盤 12730 的點位；證券分析師黃漢成強調，台股集中市場目前仍由多頭掌握盤面發展，市場人氣仍在，且在題材、類股間輪動，今天下跌個股以權值股及先前漲多的個股爲主。

黃漢成說，低價面板股如群創 (3481-TW)、友達 (2409-TW)、彩晶 (6116-TW) 今天盤中則強勢上漲。

台股加權指數今天開在 12763.44 點，最高站上 12831.38 點，最低 12682.56 點，預估成交值爲 2200 億元。國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，指數處於歷史高檔，必然遭遇獲利了結、不耐震盪賣盤殺出，導致早盤開高走低，並跌破月線，但就技術線型來看，台股月線下彎才是造成目前賣壓沉重的重要原因。

不過，簡伯儀說，台股也不是全然一片死寂，包括傳統產業類股的航運、塑化、造紙，都是值得留意的標的。

此外，雖然電子股在第三季進入旺季，卻因股價處於高檔劇烈震盪，且類股、族群輪動資金輪動異常劇烈，而復盛應用 (6670-TW)、明安 (8938-TW) 、大田 (8924-TW)、鉅明 (8928-TW) 等個股基期低、股價位階也低，上周同步吸引三大法人等市場資金，加碼布局。