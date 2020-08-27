台股上沖下洗174點回測月線 挑戰萬三步履蹣跚 下跌35點收12797點

美股標普 500 及那斯達克指數周三續創歷史新高，台股今 (27) 日在權王台積電領軍下，一度大漲百點，萬三大關僅一步之遙，不過，指數進入高檔壓力區，調節賣壓隨之出籠，終場翻黑收在 12797.31 點，下跌 35.98 點或 0.28%，高低震盪 174 點，並回測月線，成交值回升至 2158.34 億元。

台積電表現一枝獨秀，股價續創新高，最高來到 453.5 元，但終場前遭調節，漲幅收斂至 0.4%，收在 444 元；鴻海、大立光則震盪走跌，分別下跌 0.9%、2.1%；聯發科仍受華為禁令利空衝擊，終場重挫 3.5%，收在 558 元，創波段新低。

高價股部分，股后矽力 - KY 及祥碩皆震盪下挫逾 1%；旭隼股價回神漲逾 1%，重返千金股行列；鈊象及昇佳同步翻黑，但仍守在 900 元之上。

金融、傳產族群今日賣壓沉重，中小型股仍表現不俗，櫃買指數連續 5 個交易日收紅，其中，生華科、中裕挾新冠肺炎新藥利多題材，股價雙雙亮燈漲停，寶齡富錦也攻上漲停，永昕、醣聯、台微體等新藥股也表現不俗。

隨著指數翻黑，市場也偏空操作，富邦 VIX、元大台灣 50 反 1 吸引大量買盤進場，富邦 VIX 終場上漲近 2%，兩檔避險 ETF 成交皆超過 11 萬張。