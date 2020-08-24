Omdia：三星新一代QD-OLED面板有望於明年Q3實現商業化

據市場研究機構 Omdia 週一 (24 日) 發布的報告顯示，南韓面板大廠三星顯示 (Samsung Display) 正在積極開發結合量子點與 OLED 技術的新一代的「QD-OLED」顯示器技術，預期該技術最早將可在明年第三季實現商業化。

報告中指出，三星顯示已經在近期為三星電子 (Samsung Electronics) 和索尼 (Sony) 提供了 QD-OLED 顯示器的模板，用於準備相關電視的製造。

有市場人士表示，隨著 QLED 電視市場中低價產品的比例逐步增加，三星電子推出的高畫質影像 QLED 電視可能因此衰退，因此該公司計畫加速將重心轉向新一代的 QD-OLED 螢幕。

去年 10 月份，三星顯示表示由於供應過剩，將暫停部分 LCD 生產線，隨後也正式宣布停產 LCD 面板。同時，該公司投資 13 兆韓元 (110 億美元)，將原先的 LCD 面板生產線轉換為 QD-OLED 顯示面板的新產線。

由於新冠肺炎 (COVID-19) 帶來的影響，市場擔憂該公司 QD-OLED 生產線的工作恐將會延遲。然而，據 Omdia 的報告顯示，三星顯示有望在 2021 年第三季開始量產新一代面板。

Omdia 的市場研究人員預測，三星在 8.5 代產品線上生產的 QD-OLED 面板產量能達到 30,000 片，並將適用於 55 吋、65 吋、78 吋和 82 吋等大型電視。

三星顯示一名高管也表示，公司最早可以在 2021 年底或 2022 年初發布新一代的 QD-OLED 電視。該名高管表示：「公司已設定了在 2021 年實現 QD-OLED 面板商業化的目標，但尚未確認具體的時間表。」