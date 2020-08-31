台股爆量下殺震盪240點 跌137點收12591點 月K線終止連4紅

台股今 (31) 日盤後 MSCI 季度調整生效，上演爆量甩尾戲碼，早盤一度上漲百點，但台積電、大立光等權值股翻黑下挫，月線得而復失，高低震盪 240 點，指數終場下跌 137.4 點，收在 12591.45 點，成交值放大至 2456.93 億元，月 K 線收黑，終止連 4 紅。

市場傳出蘋果新電腦 GPU 將採用台積電 5 奈米製程生產，今日股價受激勵一度漲逾 1%，但隨著調節賣壓出籠，終場翻黑下挫近 2%，收在 426.5 元；大立光同步加重，終場跌逾 1%，收在 3385 元；鴻海則一路在平盤附近整理，終場也收跌。

權值股普遍走弱，台達電、聯電、國巨、可成等電子族群跌勢相當重；台塑四寶全面下挫，其中以台化挫 3% 最多；金融股也欲振乏力，由金控雙雄富邦金、國泰金領跌。

高價股方面，祥碩、旭隼、譜瑞 - KY、信驊維持上漲格局；矽力 - KY 一度跌近半根停板，昇佳、鈊象、緯穎、亞德客 - KY、和泰車、玉晶光等均表現弱勢。

特斯拉概念股買氣強強滾，電動車電池朝向「高鎳化」發展，材料供應商美琪瑪、康普可望直接受惠，今日股價雙雙亮燈漲停，此外，江申、乙盛 - KY、和勤、貿聯 - KY、順德等相關台廠供應鏈，股價同步強勢上漲。

航運股買氣熱絡，陽明今日再噴一根漲停，站上票面價，創 28 個月來新高；長榮大漲逾 6%，寫 31 個月來新高。此外，太陽能廠達能、太極、元晶股價均亮燈漲停，碩禾、聯合再生、茂迪也都表現不俗。