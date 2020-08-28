疫情衝擊企業營運 台企銀上半年逾放比率飆至0.48% 近5年新高

受疫情衝擊，銀行資產品質也亮起警訊紅燈，根據台企銀 (2834-TW) 今 (28) 日線上法說揭露資訊顯示，今年前 6 月逾放金額高達 56.04 億元，短短半年逾放金額就已超越去 (2019) 年全年 36.28 億元，逾放比率 0.48% 創下近 5 年來新高。

台企銀截至今年上半年為止，逾放比金額已飆升至 56.04 億元，比起去年同期大幅增加 50%，創下近 5 年來新高；而代表風險承受能力的備抵呆帳覆蓋率，也降至 256.57%，創 4 年來新低。

台企銀主管對此坦言，今年上半年逾放比與金額雙雙攀升，主要與疫情衝擊經濟環境有關，尤其是中小企業承擔風險能力較低，受疫情影響更大，進而使逾放比升高、呆帳覆蓋率下滑，強調未來將「增提備抵呆帳」因應。

台企銀總經理張志堅表示，台企銀客戶超過 5 成是中小企業客戶，這些客戶的因應系統性風險較弱，因此會增提一些備抵呆帳準備，未來也將從景氣、獲利狀況、逾放比率與呆帳覆蓋率等四大面向通盤考量，決定是否增提備抵呆帳準備金。

台企銀今年前 6 月自結稅後純益僅 22.58 億元，較去年同期減少逾 3 成以上，每股稅後純益 (EPS)0.3 元，較去年同期大減 4 成以上。

台企銀主管表示，獲利衰退主要受三大原因影響，包括：一、央行降息導致利差縮減，二、放款利率一次降足，但存款利率卻沒有跟進一次反映，三、增提備抵呆帳金額侵蝕獲利。



