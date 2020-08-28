子公司手遊新作失利 智冠除息首日陷貼息

遊戲廠智冠 (5478-TW) 今 (28) 日進行除息，每股配發現金股利 4.02 元，寫近 9 年來配息新高，除息參考價為 95.9 元，不過，受到子公司中華網龍 (3083-TW) 手遊新作表現失利影響，股價下跌 2.29%，收在 93.7 元，除息首日陷入貼息。

《黃易群俠傳 M》為網龍今年下半年重點大作，耗時 2 年、砸 2 億元打造，初期更投入約 5000 萬元行銷費用，不過，手遊推出後，表現不如預期，單月營收僅約 500 至 1000 萬元，網龍坦言與預期落差很大。

不過，智冠集團董事長王俊博強調，不會因一款遊戲的失敗，就否決或放棄自製研發，未來 IP 資源將聚焦合作開發、授權開發兩大策略，藉此強化產品線佈局。

網龍未來將以 IP 合作開發及 IP 授權兩大策略，尋找經驗豐富的開發廠商，發揮雙方優勢，加速遊戲開發時程，並結合集團美術資源及引進數據性開發模式，共同打造更具市場性及高品質的遊戲產品。而下半年《飄流幻境 Online》、手遊《吞食天地 M》均將推出新版本，吸引老玩家回流。

智冠科技第 2 季稅後純益 2.46 億元，季減 3%，年增 89%，每股純益 2.02 元；在旗下遊戲代理、網路廣告行銷、金融科技事業群等各子公司，營運轉佳帶動下，上半年稅後純益達 5 億元，年增 67%，每股純益 4.1 元，寫近 10 年同期新高。

