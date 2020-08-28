聯合骨科攜美廠拓新應用 全年營運力拚轉盈

聯合骨科 (4129-TW) 表示，旗下產品 U2 聯膝二代膝關節搭配美國廠商 THINK Surgical 的 TSolution One 全膝關節置換應用，整套骨科產品獲美國 FDA 許可，法人看好，隨著新品將陸續導入醫院，全年營運有機會轉盈。

THINK Surgical 為美國骨科手術機器人大廠，其中，TSolution One 全膝關節置換應用為目前美國唯一主動式骨科手術機器人，可讓骨科醫師先在虛擬環境中，選擇要使用的植入物及適合患者的關節置換產品，且執行手術時，該機器手臂可預定程序，精確將放置植入物。

聯合骨材的 U2 聯膝二代膝關節 2006 年於美國上市，至今在全球 39 個國家、累計 14 萬案例，聯合表示，如今兩家業者合作，將為骨外科醫師，提供客製化全膝關節置換手術，可提高手術精確度、降低手術缺失。

據研調機構指出，2018 年全球手術機器人市場規模達 55 億美元，預計 2019-2025 年複合增長率 24.4%，其中骨科領域成長幅度 24.6%，也是成長最快速的領域，此外，美國每年約 70 萬例膝關節手術，其中大多是透過手術機器人執行，手術機器人具潛在龐大商機。

聯合其他產品方面，與新華集團合資成立的山東新華聯合器材，旗下多項骨科醫療產品預計今年底至明年中，可取得中國認證，並打著台灣聯合人工關節與新華聯合骨科兩大品牌，分別與進口、國產市場競爭，搶攻中低階、高階市場。

法人認為，隨著新品陸續在下半年亮相，加上中國營運有所斬獲，若疫情未進一步延燒，聯合全年營運有機會轉盈。