《黃易M》表現失利 網龍：明年至少一款大型手遊上市

智冠旗下中華網龍 (3083-TW) 手遊新作《黃易群俠傳 M》表現失利，對此，網龍表示，除深入檢討產品問題，未來產品開發也將進行大幅修正，遊戲推出時程可能有所變動，但預期明年仍可保持至少 1 款大型手遊上市計劃，並積極推動 IP 合作開發計畫。

《黃易群俠傳 M》為網龍今年下半年重點大作，耗時 2 年、砸 2 億元打造，初期更投入約 5000 萬元行銷費用，不過，手遊推出後，表現不如預期，單月營收僅約 500 至 1000 萬元，網龍並坦言與預期落差很大。

而網龍日前召開法說會指出，內部將重新檢討遊戲開發計畫，短期內不會推出大作，市場憂心對營運造成影響，股價頻頻重挫。對此，網龍表示，《黃易群俠傳 M》雖有達到忠實還原，但仍有不足之處，以致上市後無法達到預期成績。

網龍強調，現階段首要任務除已持續深入檢討產品問題，儘快找出核心缺失，並在未來產品開發中進行大幅修正，也會與國際大廠配合，強化技術合作，因此目前遊戲推出時程可能會有所變動，但預期明年仍可保持至少 1 款大型手遊上市計畫。

網龍總經理呂學森表示，每次遊戲上市都是一次學習和累積，公司因有過去的成功經驗，容易在主觀選擇上影響研發方向，陷入複製經驗的迷思，未來將以更嚴謹的方式與態度，進行內部組織調整改革，初步將重新調整研發團隊與資源，以整合遊戲研發中心形式重新出發，並運用數據分析及共議制度來設計遊戲製作流程。

除自製研發上的調整，網龍也將積極推動 IP 合作開發計畫，將旗下《天子傳奇》、《尋秦記》、《大唐雙龍傳》、《吞食天地》、《武林群俠傳》及《中華英雄》等知名 IP，對外開發應用，以更靈活的合作方式，同步拓展產品線並強化 IP 價值，創造更多成功機會。