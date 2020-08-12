子公司營運轉佳 智冠上半年EPS 4.1元寫十年同期新高

智冠科技 (5478-TW) 今 (12) 日第 2 季財報，稅後純益 2.46 億元，季減 3%，年增 89%，每股純益 2.02 元；在旗下各子公司營運轉佳帶動下，上半年稅後純益達 5 億元，年增 67%，每股純益 4.1 元，寫近 10 年同期新高。

智冠第 2 季營收 18.84 億元，季減 2%，年增 38%，毛利率 52.1%，季增 0.82 個百分點，年減 2.22 個百分點，營益率 16.87%，季增 0.79 個百分點，年增 4.89 個百分點；稅後純益 2.46 億元，季減 3%，年增 89%，每股純益 2.02 元。

智冠上半年營收 38.05 億元，年增 33%，毛利率 51.69%，年減 2.9 個百分點，營益率 16.47%，年增 3.32 個百分點；稅後純益 5 億元，年增 67%，每股純益 4.1 元。

智冠旗下包括遊戲代理、網路廣告行銷、金融科技事業群各子公司，今年上半年營運紛紛轉佳，遊戲新幹線獲利 1.09 億元，一帆數位獲利 4052 萬元，藍新科技獲利 990 萬元，帶動整體獲利攀揚。

智冠指出，遊戲新幹線代理線上遊戲《古劍奇譚網路版》本月初已推出年度改版，而與宇峻奧汀聯合發行的手遊《三國群英傳 M》，下半年將推改版，遊戲研發子公司網龍 7 月上市的手遊《黃易群俠傳 M》，也將於 8 月中旬推出改版，為遊戲營運增添動能。

IP 授權計畫方面，智冠旗下知名單機遊戲 IP《天地劫》授權紫龍遊戲開發為戰棋 RPG 手遊，5 月在中國展開遊戲測試以來，大獲好評，待取得版號後與玩家見面，單機 IP《炎龍騎士團》也正在洽談授權。