亞德客-KY Q3淡季不淡優預期 全年有機會賺超過2個股本

亞德客 - KY (1590-TW) 今年第 3 季營運淡季不淡，優於原先預期水準，且在產能維持滿載之下，有利毛利率表現，法人看好，亞德客今年有機會賺超過 2 個股本。

亞德客原先預期，第 3 季為傳統氣動元件淡季，以往年營運軌跡來看，第 3 季營收估約季減 5-10%，但今年受到農曆春節停工影響，第 2 季復工後庫存回補需求暢旺，營收基期較高，可能使第 3 季營收衰退幅度大於往年。

不過，由於 7 月各應用產業成長加速，中國新基礎建設項目及自動化升級需求強勁，亞德客上修對第 3 季的營收預估，由原先的雙位數衰退，上修至衰退 5-10%，維持往年第 3 季水準，且在產能維持滿載的情況下，毛利率可望持平第 2 季，營益率則將維持 30% 以上。

亞德客看好，在產業對自動化需求提升，加上 5G 基地台、手機等應用逐步發酵，今年營收成長將優於平均值，營益率也可望優於去年。法人指出，亞德客第 3 季營收表現優於預期，且產能維持滿載，獲利可期，上修全年 EPS 預估值，估亞德客全年可望賺超過 2 個股本。

亞德客今年資本支出原規劃為新台幣 20 億元，但由於新品微型線性滑軌客戶反應佳，加上擬擴產氣動元件產能，因此調升資本支出金額至 30 億元，其中 40% 用於廠房相關需求、24% 用於氣動元件設備、36% 用於提高微型線性滑軌產能。

