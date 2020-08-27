安倍晉三明召開記者會 預計說明當前日本疫情及個人健康情況

據《NHK》報導，日本首相安倍晉三預計於明 (28 日) 召開記者會，除了會說明目前日本的新冠肺炎 (COVID-19) 疫情之外，預計也會談個人的健康狀況。

安倍的最高助手，71 歲的內閣官房長菅義偉今天表示，安倍應該會做滿任期剩下約 1 年的自民黨領導人職務。最近安倍兩度前往醫院，引發外界對他健康的質疑。

自日本疫情再度惡化以來，安倍減少在公開場合現身。明天記者會將是自 6 月 18 日以來，安倍相隔 2 個月再次在首相官邸召開記者會。

日圓兌美元匯率一度下跌 0.2%，至 106.20，在菅義偉的評論發表後收復失土。分析師認為，如果安倍下台，則日圓可能會升值，因為自 2013 年以來推動的「安倍經濟學」一直壓制日圓。

根據日本政府消息來源，安倍會在記者會前再諮詢醫生意見。但不清楚他會再前往醫院，或是電話徵詢醫生意見。

安倍是執政的自民黨領導人，任期將於明年 9 月結束。自從安倍晉三在 2012 年第二次接任首相以來，菅義偉一直與安倍緊密合作，幫助他連續贏得六次全國大選。安倍晉三的健康問題引發了自民黨的接班問題，菅義偉也被視為可能的角逐者。

安倍今年 9 月將滿 66 歲，過去曾患潰瘍性結腸炎。2006 年安倍首次出任首相 1 年後，便因健康問題惡化宣布退任。他近日多次出入醫院接受檢查，讓外界擔憂他的健康狀況。