〈台股盤前〉美擬擴大出口限制 半導體設備扮要角 多方蓄勢挑戰12900點

隨著資金全面進駐大型科技股，那指、標普、費半皆創下歷史新高，美國商務部也在周三宣布，目前正考慮對半導體製造設備等實施新的限制，防止關鍵技術外流，法人指出，此舉將促使台積電培養在地供應鏈，激勵相關概念股今 (27) 日表現續強，有助台股進一步挑戰 12900 點大關。

美國商務部周三表示，川普政府正在考慮對半導體製造設備、相關軟體工具、雷射、感測器和其他技術出口實施新的限制，防止關鍵技術落入中國等敵國手中。

市場認為，隨著美國有意擴大半導體設備限制，台積電將積極扶植台灣在地設備供應鏈，藉此降低對美商如應材、科林、科磊等的依賴，又可形成緊密利益共生的生態系。

台積電設備概念股昨日受惠台積電推出 3D IC 新平台，資金全面進駐相關個股，弘塑、帆宣、辛耘亮燈漲停，家登、世禾也有半根以上漲幅，其餘致茂、翔名、瑞耘皆上漲逾 3%，推升大盤攻克 12800 點大關，站穩所有均線。

法人認為，台股近期已突破前方長黑高點，外資昨日期現貨也同步做多，期貨的多單未平倉口數增至 31478 口，除了回升至 3 萬口以上，也是 8 月 10 日以來新高，顯現外資周五結算前仍偏多看待，不過近日成交量能明顯不足，呈現價量背離，短期須慎防拉回。