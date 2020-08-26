外資砸近20億元買進低價股 買超前九名股價皆低於百元

台股今 (26) 日在台積電概念股領軍，及低價個股輪動下，攻上 12800 點大關，收在 12833.29 點，站穩所有均線；外資大舉買進低價股，買超前九名股價皆低於百元，買超金額近 20 億元。

三大法人今日合計買超 15.89 億元，外資買超 17.81 億元，投信買超 3.25 億元，連四買，自營商則轉賣超 5.11 億元；期貨方面，外資增持多單 1505 口，多單未平倉口數增至 31478 口，除了回升至 3 萬口以上，也是 8 月 10 日以來新高。

觀察外資動向，買超前九名股價均低於百元，且偏好漲價題材族群，包括晶圓代工、面板、航運與 ABF 載板，個股如聯電、友達、群創、長榮與欣興，第十名則為台積電，值得注意的是，外資前一陣子大賣金融股後，今日也開始回補，包括台中銀與玉山金。

外資賣超則鎖定先前漲多個股，獲利了解意味濃，包括華航、金像電、技嘉等，也有產業展望出現雜音個股，如耀華、華通等。

投信與自營商買超前九名股價也全數低於百元，低價股儼然成為內外資追捧焦點，包括友達、長榮、晶電、金寶、裕隆等，華航則為土洋對作，外資賣超 2.3 萬張，投信買超 0.7 萬張。

投信賣超則瞄準華為概念股，包括華通、京元電、聯詠等，自營商則將資金撤離金融族群，台中銀、新光金、元大津、第一金、玉山金與富邦金入列賣超前十名中。