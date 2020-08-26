台股「積」情演出強拉尾盤 上漲75點收12833點

美股周二漲跌互見，台股今 (26) 日持續由權王台積電扮演領頭羊，傳產及中小型股撐盤，終場前台積電上演強拉尾盤，帶領指數站穩月線，上漲 75.04 點或 0.59%，收在 12833.29 點，不過，成交值縮至 1759.11 億元，仍呈現價量背離的格局。

電子權值股方面，台積電昨日在技術論壇上強調，將持續投資新廠、擴充產能，今日股價開低走高，終場漲 1.7%，收在 442 元；股王大立光及鴻海同步在盤面下震盪；聯發科仍受華為禁令利空消息影響，股價走弱，終場跌近 2%，收在 578 元，創近 2 月來新低。

台積電 2 奈米製程將落腳新竹寶山，擴產建廠需求大增，帶動相關台廠供應鏈買氣熱絡，弘塑、帆宣、辛耘三檔強勢亮燈漲停，漢唐、家登、翔名、京鼎、勝一等表現也不俗。

高價股方面，股后矽力 - KY 漲多回檔，下挫逾 1%；祥碩則大漲 3.5%，收在 1775 元；UPS 大廠旭隼昨日吞下一根跌停，失守第五高價股地位後，今日持續重挫近 4%，摜破千元關卡；反觀矽創旗下感測 IC 廠昇佳，近期持續獲得法人青睞，今日股價大漲 5.3%，重回 900 元俱樂部。

傳產今日扮演撐盤要角，以造紙股表現最為強勢，榮成、寶隆亮燈漲停，士紙漲逾 6%，永豐餘、華紙也有 2% 的漲幅。航運股持續成為買盤焦點，陽明連拉 2 根漲停，長榮早盤爆量大漲 6%，但盤中遭調節漲幅收斂，萬海也漲逾 1%。

櫃買指數持續維繫多方人氣，近日接連收復月線、季線，今日再度漲逾 1%，反彈幅度相較上市指數來得強勁，其中以生醫族群漲勢最亮眼，包括中裕、醣聯、浩鼎、杏國、大樹、逸達今日皆亮燈漲停。