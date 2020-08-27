Roku漲逾11% 花旗喊買：活躍用戶上看1.25億人！

花旗分析師喊買 Roku (ROKU-US)，激勵 Roku 週三股價漲逾 11%。

花旗分析師 Jason Bazinet 週三研究報告指出，他預期 Roku 股價明年年底上升到 160 美元、2022 年底上升到 180 美元、2023 年底上升到 200 美元。

Roku 週三上漲 11.17%，收 164.28 美元。Roku 目前的交易價格已經超越 Bazinet 對 Roku 的明年年底目標價。S&P 500 指數上升 1.02%。

Bazinet 認為，Roku 的活躍帳戶到 2021 年底將約達 7000 萬人，且後續還有成長空間，可達到約 1.25 億人。Roku 本月初公布第二季財報時表示，當時擁有活躍帳戶 4300 萬人。

Roku 販售可以讓電視連結到自家平台以訪問串流媒體服務，其營收來源包括硬體的銷售以及其平台系統上的廣告和訂閱服務。

在 Covid-19 居家防疫限令時期，Roku 的用戶和觀看時間激增，今年迄今該公司股價上漲 20%，但也因廣告商受疫情衝擊減少支出，一定程度上抵消了新冠疫情對 Roku 帶來的正面影響，尤其是旅遊和休閒公司更是大量減少廣告支出。

他主張，雖然 Netflix (NFLX-US) 和 Roku 的業務模式大不相同，但這兩家都能受益於訂閱人數成長以及每位訂閱戶價值上升的趨勢。

他估計，所有網路協定電視 (IPTV) 的串流影視有 20% 來自廣告支持的影視服務，例如 YouTube、Tubi 和 Pluto，而 Roku 平台營收 80％來自廣告。雖然他不認為 Roku 的廣告曝光率能大幅上升，但廣告支持的隨選影視觀看時數應可有健康的增長。

「這表明來自每位活躍用戶的營收可自 2019 年 23 美元的水準，到 2022 年時上升至 32 美元。這轉而表明 Roku 每位活躍用戶的經濟價值在同一時期將自 115 美元上升至 180 美元。」