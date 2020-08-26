〈三星新機登台〉Note 20預購夯 目標銷量年增逾2成

三星 Galaxy Note20 系列新機今 (26) 日開放預購消費者優先取貨，其中大尺寸 Note 20 Ultra 預購比重逾 7 成、新色星霧金比重近 5 成，三星目標全年手機銷售量可望年增 2 成以上。
三星 Galaxy Note20 系列新機將於本周五 (28 日) 正式登台開賣，今日開放預購消費者優先取貨，頭香民眾在凌晨 12 點多來排隊，並入手 Note20 Ultra 金色 512GB。
台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙表示，此次大容量、大尺寸新機較受用戶喜愛，原預估 512GB 預購量，將較去年成長 8%，但預購量優於預期，較去年成長 3 倍，並占整體比重 7 成；新色星霧金占整體銷售量 45-48%；特殊色綠色也占整體 35%。
展望整體銷售，陳啟蒙指出，儘管全球消費性電子產品面臨挑戰，但台灣三星今年 7 月手機銷售量創 2013 年來新高，累計前 8 月銷售量、營收也維持正成長，加上隨著新機將於本周開賣，目標今年全年手機銷售量最低年增 10%、高標則突破 20%。
法人認為，三星新機預購報喜，台廠供應鏈可望同步受惠，包括鏡頭廠大立光 (3008-TW)，石英元件廠晶技 (3042-TW)，散熱廠超眾 (6230-TW)、雙鴻 (3324-TW)、泰碩 (3338-TW)，觸控模組廠 GIS-KY 業成 (6456-TW)，指紋辨識 IC 廠神盾 (6462-TW) 等。