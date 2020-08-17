三星下半年首支5G旗艦機預購熱 1小時即額滿

三星下半年旗艦機 Samsung Galaxy Note20 系列，今 (17) 日中午在電信商開放預購，中華電 (2412-TW) 表示，開放預購 1 小時內隨即額滿，另外據電信商統計，消費者多選擇大尺寸螢幕的 Note20 Ultra、顏色則以新色星霧金最受青睞。

中華電表示，今日中午 12 點開放網路門市及全台服務據點，限量預購旗艦新機，其中，獨賣頂規機種 Ultra 512G 星霧金最搶手、其次為星霧灰，占整體預購量比重約 5 成；大尺寸的 Note20 Ultra 的預購比重高達 6 成。

行動通信分公司胡學海副總經理表示，中華電唯一銷售全系列新機的電信業者，此次與三星獨家合作的 Galaxy Note20 Ultra 512G 深受客戶喜歡，此外，中華電有 4G、5G 最大頻寬及最廣涵蓋優勢，預期搭配三星新機，可望帶動國內 5G 市場發展動能。

遠傳 (4904-TW) 統計，Galaxy Note20 Ultra 256G 佔整體預購量近 60%，顯示大螢幕、大電量與大容量機種，符合 5G 時代的實用需求；今年全新新色星霧金獲用戶青睞，包括 Samsung Galaxy Note20、20 Ultra 占整體預購量 60%；台灣大 (3045-TW) 則指出，Note20 Ultra 占整體預購量 54%。

台灣之星表示，整體預約量較去年同期 Note10 系列成長 34%，其中，超過 6 成消費者選擇 Note20；33% 消費者選擇星霧金新色機種，在新機預購助陣下，5G 用戶提升 62%。