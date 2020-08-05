〈三星新機發表〉台灣今年底前5G滲透率難破2成 明年有機會看到35%

手機品牌大廠三星今 (5) 日舉行「SAMSUNG Galaxy Unpacked 2020 全球發表會」，台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙認為，今年台灣 5G 商轉，但由於基地台涵蓋率、應用內容不普及，仍處於教育消費者階段，估今年底前 5G 滲透率難破 2 成以上，明年下半年才有機會達到 35% 以上。

陳啟蒙表示，從韓國的 5G 經驗來看，由於韓國政府與當地電信業者積極建置 5G 基地台，讓 5G 訊號範圍在短時間內迅速擴大，帶動韓國 5G 用戶數已突破 700 萬戶，滲透率更是全球居冠，顯示基地台的涵蓋率，是發展 5G 網路的重要關鍵之一。

台灣滲透率方面，陳啟蒙指出，電信商陸續推出 5G 資費，價格與大眾臆測差距不大，但對消費者而言，未有明顯差異化，此外，5G 吃到飽資費門檻相對高，短期內價格不會有太大調整，因此，今年處於與消費者教育及溝通期。

陳啟蒙預估，台灣 5G 滲透率今年可能僅有 1 成，且難突破 2 成，不過隨著未來有更多新機上市，搭配電信商的多元促銷優惠，降低 5G 入手門檻，明年下半年 5G 滲透率可突破 3 成。

至於三星手機產品線規畫，陳啟蒙表示，今年下半年在台灣市場上，各品牌廠將持續推 5G 萬元以上中階機種，而 4G 機種仍有市場需求，因此三星目前會以 4G、5G 雙軌並進，再視市場反應決定產品組合。