德國6月份工業生產月增8.9% 優於市場預期

根據德國聯邦統計局在週五 (7 日) 公佈的數據顯示，德國 6 月份工業生產大幅增長，高於市場預期，是連續第二個月回升，表明當地製造業復甦逐步加速。

數據顯示，由於新冠肺炎 (COVID-19) 相關防疫限制措施有所緩解，德國 6 月份工業總產值較 5 月份成長了 8.9%，高於分析師先前預期的成長 7.8%。與去年同期相比，則是下跌了 11.7%，好於前值的下跌 19.3%。

此外，德國 6 月份製造與採礦業產出月增 11.1%，連續兩個月上升，而能源生產月增 5.5%，建築營造業生產月增 1.4%。

先前的數據顯示，德國 6 月份工業訂單月增 27.9%，顯現出德國製造業景氣在受到疫情嚴重衝擊後，自 5 月份開始回溫，並 6 月份加速回升。德國經濟部也表示，該國工業訂單在 6 月份復甦顯著，目前規模已達疫情之前，去年第四季時 90.7% 的水平。不過，當局也警告表示，德國的製造業未來復甦不乏將有所減緩，主因是外國訂單反彈的情況不如國內需求的回升。

另一方面，德國 6 月份出口額經調整後月增 14.9%，優於市場預期的月增 14.4%，主要受益於中國地區的強勁需求。中國從德國的進口額較去年同期增加了 15.4%。不過，對美國的出口下跌了 20.7%，對英國的出口也下跌了 15.7%。德國 6 月份進口額則是月增 7%，該國貿易順差達到 145 億歐元。

荷蘭國際集團 (ING) 銀行分析師 Carsten Brzeski 表示，預期德國經濟在 10 月份將能恢復成長，主要益於政府龐大的經濟刺激政策，推升投資及消費支出，。此外，該國龐大的援助計畫，也讓像是德國漢莎航空 (Lufthansa) 等企業維持營運，保留數千個工作崗位。