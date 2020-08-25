ESG ETF無畏多空成投資新顯學 00878規模近190億元破紀錄

國泰投信表示，台股在歷史高位附近波動程度加大，資金大舉轉向 ESG 概念 ETF，目前國內市場上規模最大的 ESG 台股 ETF 國泰永續高股息 (00878-TW)，上市一個月以來，規模續攀升到 189 億元，扮演著支持台股內資的穩定力量。

近年 ESG 議題在國外風起雲湧，使得投資人和國際企業對於永續投資、永續經營更加重視，像是 Apple、Microsoft、Amazon、Google 等皆推出潔淨能源計畫，不過 Apple 覺得這樣還不夠「綠」(Green)，近期更宣布目標在 2030 年供應鏈和產品實現 100% 碳中和 (carbon-neutral)，亦即讓未來售出的每台 iPhone、Mac 等設備都可達成零氣候影響。而國內 Apple 供應大廠包括和碩、緯創、廣達、仁寶等也允諾將共同響應，看來 ESG 成為企業文化的 DNA，此趨勢在未來將愈加明顯。

國泰投信指出，ESG 趨勢不僅牽動著全球供應鏈，更在國內外掀起投資熱潮，00878 因為價格親民、季配息及高股息等特點，7 月以新台幣 68 億元創下台股 ETF 史上 IPO 金額最大的紀錄，其實該 ETF 能普獲市場的認同，主因在於其投資理念也兼具 ESG 永續企業的選股價值。

翻開 00878 的成分股，發現其主要鎖定台灣 ESG 績優公司如華碩、廣達、富邦金等，這些企業積極加入綠色供應鏈提升國際競爭力，投資這類兼顧基本面和 ESG 發展的永續企業，不僅能協助民眾避免踩到地雷股，還能透過長線持有安心存股、穩健領息。

此外，放眼全球，根據 Morningstar 資料顯示，今年來全球 ESG 基金 (含 ETF) 規模持續增加，截至 7 月底，市場規模來到 1.26 兆美元，而其中 ESG ETF 規模更較去年大幅成長 65.82%，顯見疫情掀起的市場波瀾，更加促使 ESG 成為市場投資新顯學。