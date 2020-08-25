搶攻醫療保健雲端市場！谷歌1億美元結盟遠程醫療平台Amwell

谷歌 (GOOGL-US) 的雲端運算部門將投資遠程醫療平台 Amwell (先前名稱為 American Well) 1 億美元，該公司已經申請公開上市，谷歌這筆投資將以 IPO 價格納入私募金額。

作為合作夥伴關係的一部分，Amwell 會將其部分業務從其當前使用的 AWS 轉移到谷歌雲端，更具體而言，Amwell 將選用谷歌雲端作為「首選的全球雲端夥伴」並將一些影視功能移轉至該平台。這兩家公司也將進行技術合作，建立專屬的銷售工作以擴大 Amwell 在該領域的業務。

所有大型科技公司都在爭搶吸引醫療保健客戶，包括保險計畫公司和醫院，因為這些企業正慢慢地自本地系統移到雲端上。

谷歌雲端的全球保健醫療解決方案部門主管 Aashima Gupta 預期，遠程醫療會持續使用下去，因為「更優惠的報銷範圍和消費者都視其為可行的選項。」新冠疫情期間，越來越多人避免到醫院和診所尋求現場接觸式的醫療協助，虛擬訪問工具的使用量激增。

Gupta 表示，未來這 2 家公司將計畫在服務中增加更多機器學習功能，「想像一下你在虛擬候診室，日後不是出現剪貼簿式的訊息，而是一個能對話的 AI 來協助你。」

Amwell 今年 5 月曾表示，由於新冠病毒大流行，訪問量增加 1000%，甚至某些地方增加到 3000% 至 4000%。在其 IPO 文件中，該公司表示，今年上半年營收較去年同期增加 77%，自 6900 萬美元提升到 1.22 億美元。然而，其淨損也在同一時期翻升 3 倍，自 2019 年上半年約淨損 4100 萬美元的程度飆升至今年上半年淨損 1.11 億美元的程度。

與此同時，Amewll 面臨來自 Livongo 和 Teladoc 的激烈競爭，這兩家公司最近以 185 億美元的價格合併。有 Livongo 加入後，Teladoc 擴展了販售的服務，包括用於監測糖尿病和高血壓等慢性病患的工具。

醫療產業的雲端市場約 3.5 兆美元，谷歌雲端在此產業中最大客戶包括 Mayo Clinic 和 Ascension 等醫療系統，其中一些客戶也在自家遠程醫療服務中使用 Amwell，其他則仰賴對手產品，如 Teladoc、MDLive 和 Doctor On Demand。

Amwell 目前大約與 2000 家醫院、55 個健康計劃合作，旗下雇員約 3.6 萬人。